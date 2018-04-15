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Koray Avcı hayranlarıyla buluştu

Ünlü sanatçı Koray Avcı, “Senin İçin Değer” adlı son albümünü Adanalı sevenleri için imzaladı. Yoğun bir sevgiyle karşılanan ünlü isim, imza verdiği hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirip, sohbet etti.Optimum Alışveriş ve Eğlence...

Koray Avcı hayranlarıyla buluştu

Ünlü sanatçı Koray Avcı, “Senin İçin Değer” adlı son albümünü Adanalı sevenleri için imzaladı. Yoğun bir sevgiyle karşılanan ünlü isim, imza verdiği hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirip, sohbet etti.Optimum Alışveriş ve Eğlence...

15 Nisan 2018 Pazar 11:38
Koray Avcı hayranlarıyla buluştu

Ünlü sanatçı Koray Avcı, “Senin İçin Değer” adlı son albümünü Adanalı sevenleri için imzaladı. Yoğun bir sevgiyle karşılanan ünlü isim, imza verdiği hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirip, sohbet etti.

Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi’ndeki etkinlik için saatler öncesinden yerlerini alan sevenleri, Koray Avcı’yı alkışlarla karşıladılar. Koray Avcı, kendisine sevgi gösterisinde bulunan hayranlarını cep telefonunun kamerası ile görüntüledikten sonra imza günü etkinliğine başladı.

Her albümünde birer türkü, deyiş, arabesk, akustik ve bir Karadeniz şarkısı ile bir türküye yer vererek, her müzik zevkine hitap eden Koray Avcı’nın bu tarzı ondan imza almak için bekleyen ziyaretçi profiline de yansıdı.

Bir dönem Selda Bağcan, Gülden Karaböcek ve Edip Akbayram tarafından da seslendiren bilindik bir şarkı olan “Adaletin Bu mu Dünya” adlı eser, orta yaş üzeri ziyaretçilere nostalji yaşattı. Karadeniz türkülerini sevenlere hitap eden ve sanatçının Karadeniz şivesi ile seslendirdiği “Al Gözümden Yaşları” da beğeniyle dinlendi.

Albümün arabesk tarzı “Bir Sevda Yangını”, Onur Akın’ın dillerden düşmeyen eseri “Asi ve Mavi” ile “Yine Aylardan Kasım” adlı eserler, dinleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Albümün çıkış şarkısı “Senin İçin Değer” her yaş grubundan beğeni aldı. Gençler ise albümün en hareketli eseri “Erik Dalı” ile adeta yerlerinde duramadılar.

"Sesi Gülen Adam" olarak tanınan Koray Avcı, yaklaşık 3,5 saat süreyle albümünü imzaladığı sevenleriyle fotoğraf çektirip, sohbet ettikten sonra Adanalı sevenlerine yoğun ilgileri nedeniyle teşekkür edip vedalaşarak ayrıldı.
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