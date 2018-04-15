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İclal Aydın’a Diyarbakır’da yoğun ilgi

Diyarbakır’da düzenlenen imza gününe katılan ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın’a okurları yoğun ilgi gösterdi. Aydın, “Diyarbakır’ın bir kültür sanat şehri olması, bu şekilde bir ilgi, herkesin duyması gereken bir şeydir” dedi.Son...

İclal Aydın’a Diyarbakır’da yoğun ilgi

Diyarbakır’da düzenlenen imza gününe katılan ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın’a okurları yoğun ilgi gösterdi. Aydın, “Diyarbakır’ın bir kültür sanat şehri olması, bu şekilde bir ilgi, herkesin duyması gereken bir şeydir” dedi.Son...

15 Nisan 2018 Pazar 10:48
İclal Aydın’a Diyarbakır’da yoğun ilgi

Diyarbakır’da düzenlenen imza gününe katılan ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın’a okurları yoğun ilgi gösterdi. Aydın, “Diyarbakır’ın bir kültür sanat şehri olması, bu şekilde bir ilgi, herkesin duyması gereken bir şeydir” dedi.

Son çıkan romanı “Üç Kız Kardeş” ile dikkat çeken ve kitapları çok satanlar listesine giren ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın, Diyarbakır’da Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen Apleona GVA Mülk Yönetim Hizmetleri Türkiye tarafından yapılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyüğü olma özelliğini taşıyan Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezi’nde okurlarıyla bir araya geldi. İmza gününe okurlarının yoğun ilgi gösterdiği Aydın, çok uzun bir Türkiye turnesine çıktığını ifade ederek, “Türkiye’de ilk defa bir yazar şehir şehir dolaşıyor. Hikaye, aynı annenin farklı yönlerini alan üç kız kardeşin hikayesi ama benim savunduğum bir şey var. O da kadın kardeşliği. Bugün benim ülkemin en çok ihtiyaç duyduğu şey budur. Savunduğum budur ve Diyarbakır’da da gördüğünüz gibi kadınlı erkekli kardeşliğe sahip çıkanlar burada” diye konuştu.

“Biz İstanbul’da kendi hayatımızı yaşarken, Diyarbakır sıcak günler geçirdi”

Kendisinin Elazığlı olduğunu ve Diyarbakır’a defalarca geldiğini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

“Biz İstanbul’da kendi hayatlarımızı yaşarken, Diyarbakır gerçek anlamda sıcak günler geçirdi ve o sıcak günler sırasında emeğiyle yaşayan kadınlar vardı. Kuruttukları biberi, salçayı, tarhanayı sosyal medya üzerinden İstanbul’a satan kadınlar vardı. Uçaktan iner inmez önce gidip onları ziyaret ettim. Okurlarım da beni yalnız bırakmadılar. Diyarbakır’ın bir kültür sanat şehri olması, bu şekilde bir ilgi görmesi, herkesin duyması gereken bir şeydir.”
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