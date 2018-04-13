Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 26°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109894
ALTIN
176.394
DOLAR
4.0909
STERLİN
5.8306
EURO
5.0414

Hollywood yıldızı Bradley Cooper Ölüdeniz’de

Hollywood yıldızı Bradley Cooper, kiralık lüks yatıyla Muğla’nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz’e geldi.İki gün önce "Blu 47" isimli lüks yatıyla Kumburnu Tabiat Parkı açıklarına demirleyen Hollywood yıldızı Bradley...

Hollywood yıldızı Bradley Cooper Ölüdeniz’de

Hollywood yıldızı Bradley Cooper, kiralık lüks yatıyla Muğla’nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz’e geldi.İki gün önce "Blu 47" isimli lüks yatıyla Kumburnu Tabiat Parkı açıklarına demirleyen Hollywood yıldızı Bradley...

13 Nisan 2018 Cuma 15:32
Hollywood yıldızı Bradley Cooper Ölüdeniz’de

Hollywood yıldızı Bradley Cooper, kiralık lüks yatıyla Muğla’nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz’e geldi.

İki gün önce "Blu 47" isimli lüks yatıyla Kumburnu Tabiat Parkı açıklarına demirleyen Hollywood yıldızı Bradley Cooper ve arkadaşları, zaman zaman denize girip yatta güneşlendi. Cooper ve arkadaşları botla kıyıya yanaşıp, kiraladıkları özel araçla Ölüdeniz ve Fethiye çevresini de gezdi. Hollywood yıldızı Cooper’ın Ölüdeniz’i çok sevdiği öğrenildi.

Kumburnu Tabiat Parkı görevlisi Umut Aras, lüks yattan tabiat parkına botla gelen kişilerle hatıra fotoğrafı çektirdiğini belirtti. Fotoğraf çektirdiği kişileri ilk olarak tanıyamadığını ifade eden Aras, "Çektirdiğim fotoğrafa daha sonra baktığımda yüzü çok tanıdık geldi. Araştırdım ve Bradley Cooper olduğunu öğrendim. Cooper ve arkadaşları Kumburnu Tabiat Parkı’nda saç böreği yedi. Kısa süreli sohbetimizde, 2 gündür Fethiye’de olduklarını ve Ölüdeniz’i çok beğendiklerini söylediler" dedi.

ABD’li tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Bradley Cooper, Alias dizisindeki rolüyle tanınmıştı. 43 yaşındaki oyuncu "Bay Evet, Felekten Bir Gece, Umut Işığım, Umut Yok, Çalıntı Hayat" filmleriyle tanınırken, Irina Shayk ile tatilleri de magazin basınında uzun süre yer almıştı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pamela hayranlarını coşturdu
Pamela hayranlarını coşturdu
Peker Açıkalın’dan Ivana Sert açıklaması
Peker Açıkalın’dan Ivana Sert açıklaması
Ferhat Göçer, Bostancı konserinde 5 bin seyircisi ile klip çekecek
Ferhat Göçer, Bostancı konserinde 5 bin seyircisi ile klip çekecek

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim