EL SANATLARI SERGİSİ İLEAFRİN’E DESTEK

Hafta sonu açılan MABESEM El Sanatları Sergisi’nde (Çini, ahşap boyama, takı-tasarım ve kabak süsleme) Afrin’e destek mesajları verildi. Serginin düzeni Türk bayrağındaki ayyıldız şeklinde oluşturulurken, yapılan konuşmalarda da Zeytin Dalı Harekâtı’na destek vurgulandı.

5 BİNE YAKIN KURSİYERİMİZ VAR

Ercan Turan, “Milletimiz sıradışı bir dönemden daha geçiyor. Çok güçlü bir medeniyetin temsilcileriyiz. Malatya da bu güçlü medeniyetin önemli bir parçası.Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak yüzlerce kurs açıyoruz. 5 bine yakın kursiyerimiz var. Kursiyerlerimiz çok güzel eserler ortaya koyuyorlar. Bu çalışmaları önemsiyoruz. Cenab-ı Hakk’tanAfrin’de mücadele eden güvenlik güçlerimize güç, kuvvet ve muzafferiyet diliyorum” şeklinde konuştu.

Malatya Girişim Grubu Başkan Vekili Mehmet Kavuk da sergide emeği geçenlere teşekkür etti. Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay’ın da hazır bulunduğu törende daha sonra açılış kurdelesi kesilerek sergi gezildi.(Bülten)busabahmalatya.com