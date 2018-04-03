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DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA BÜYÜK HESAPLAŞMA...

Yeni bölümde Emir Sadettin ölecek mi? İzleyiciler 113. bölümde neler olacağına kilitlendi. Peki, Diriliş Ertuğrul 113.bölüm'de neler olacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA BÜYÜK HESAPLAŞMA...

Yeni bölümde Emir Sadettin ölecek mi? İzleyiciler 113. bölümde neler olacağına kilitlendi. Peki, Diriliş Ertuğrul 113.bölüm'de neler olacak?

03 Nisan 2018 Salı 16:44
DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA BÜYÜK HESAPLAŞMA...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan ve Esra Bilgiç paylaştığı sevilen dizi Diriliş Ertuğrul 112.bölümü 28 Mart çarşamba günü TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.

NEFES KESEN BÜYÜK HESAPLAŞMA

Ertuğrul, bir oyun kurarak Ahmet’in Kritos’u kurtarmasını sağlamış ve bu sayede Ahmet, Kritos’un güvenini kazanmıştı. Bu yüzden Kritos, Ahmet’i Köpek’in yanına elçi olarak göndermişti. Ahmet ise Köpek’in canını kurtararak onun da güvenini kazanmıştı. Günalp, Ertuğrul’un onu öldüreceğini düşünürken kendini onunla birlikte Söğüt’te bulmuştu. Köpek, Ertuğrul’un ipini çekebilmek için sultanı Ertuğrul’a karşı dolduruşa getirmeye çalışmış ve devlet erkanını da yanına almıştı. Bu sayede de Ertuğrul’un uç beyliğinin elinden alınması için sultana ferman imzalatmıştı. Aslıhan’ın ve beylerin Söğüt’e göçme konusundaki endişeleri ise artmıştı. Ertuğrul ve Kritos Söğüt’te karşı karşıya gelmiş ve Kritos, Ertuğrul’un eline geçmişti. Sonrasında saraydan gelen bir fermanla, Ertuğrul’un uç beyliğinin elinden alındığı ve Günalp’a verildiği anlaşılmıştı…

Ertuğrul, Köpek’in kendisine karşı çevirdiği oyunların üstesinden gelebilecek mi? Uç beyliğinin Ertuğrul’dan Günalp’a geçmesiyle, bu ikili arasındaki ilişki nereye varacak? Ahmet, Köpek’in yanında neler yapacak? Marya’nın akıbeti ne olacak?

Uç beyliğinin kaybedilmesinden sonra Kayı Obası’nda ahval ne olacak? Söğüt’e göçme hususunda Çavdarların tavrı ne olacak? Köpek’in gitgide artan nüfuzu, devleti tamamen ele geçirmesini sağlayacak mı? Günalp’ı Ertuğrul’a karşı kışkırtmayı başarabilecek mi? Köpek, Altunaba’dan sonra hedefine kimi alacak? Sultan Gıyaseddin’in Köpek’e karşı hamlesi ne olacak?

İHA

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Diriliş Ertuğrul Yeni BölümDiriliş Ertuğrul 113.bölüm
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