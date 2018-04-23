Askerin Gözünden Afrin

Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Hikmet Zelyurt koordinatörlüğünde düzenlenen programa İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Jandarma Alay Komutanı Şeraffetin Yılmaz, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Murat Türksoy, Gazi Yalçın Yedek, Şehit Özgür Tok’un eşi Gülşen Tok, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Dernek Başkanı Mustafa Gözükara, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul Yetimler Derneğine yardım ve Afrin Zeytin Dalı Harekatı’na farkındalık oluşturmak için düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra İlahiyat Fakültesi öğrencisinin okuduğu Kuran’ı Kerim tilaveti ile başladı.

HEPİMİZİN BAŞ TACILAR

Daha sonra programda bir konuşma yapan İnönü Üniversitesi Rektörü Kızılay, şehit yakınlarının devletin en müstesna emanetleri olduğunu belirterek, “Onlar hepimizin baş tacıdır. Üniversitemizde şehit yakını veya gazi olarak çalışan bütün arkadaşların bir kısmı buradadır. Hepsi rektör olarak benim baş tacı olarak gördüğüm çalışanlarımız. Öbür çalışanlarımızdan ayırmıyorum onları. Onlar nerede isterlerse isteklerini imkanlarımız ölçüsünde yerine getirmeye gayret ediyoruz. Bunu bir görev olarak görüyoruz. Onları diğer çalışanlarımızdan farklı bir yere bir statüye oturtuyorum. Üniversitemizde şehit yakınlarımıza gazilerimize eğer iş bakımından bir yere tercihte bulunacaklarsa Malatya’yı, üniversitemizi tercih etmelerini kendilerinden görüştüğümüz de istiyorum. Çünkü onlar bizim için ayrı müstesna bir yerlerdeler” ifadelerine yer verdi.

57 GÜN İÇERİSİNDE

Kısa süre önce Afrin Harekatının başarıyla sonuçlandığını anımsatan Kızılay, “Şehrimizde bulanan 2. Ordu’nun Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel Paşamız da bu harekatın komutanı olarak 57 gün içerisinde Afrin Harekatını başarıyla tamamladı. Afrin Harekatı ülkemiz için uluslararası hukuktan doğan sınırları terörden korumak için elzem bir harekattı. Kahraman ordumuz güvenlik güçlerimiz polisimiz özel harekatımız başarıyla ve dünyaya örnek olacak bir askeri harekatı dünyanın gözü önünde gerçekleştirdi. Bununla gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Afrin Harekatı başta olmak üzere terörle mücadele kapsamında şehit olan tüm güvenlik güçlerini saygı ile andıklarını vurgulayan Kızılay, “Şehitlerimizi ve gazilerimizi anmak için Malatya’daki çok kıymetli dernek başkanlarımız ve üyeleri, gazilerimiz ve şehit yakınlarının burada üniversitemizin meydanında gençlerimizle bir araya gelmeyi sağladılar. Bu organizasyon için hepsine teşekkür ediyorum. Tekrar başta dün şehit düşen bu gün cenazeleri kaldırılacak olan kahraman şehitlerimiz, Afrin şehitlerimiz ve tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle saygıyla anıyorum. Gazilerimize şifalar uzun ömürler esenlikler diliyorum hepinizi sevgi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum.” diye konuştu.

Program sonunda Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Bayri’ye ve programı düzenleyen öğrencilere teşekkür belgesi takdim edildi.