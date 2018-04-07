Vali, sanatçı İsmail Yiğit’i ziyaret etti

Vali Ahmet Hamdi Nayir, geleneksel Türk çinileri üzerine önemli çalışmalar yapan çini sanatçısı İsmail Yiğit’i yeni faaliyete geçtiği Sipahi konağında ziyaret etti.

Çini Sanatçısı İsmail Yiğit’in eserlerini inceleyip, bilgiler alan Vali Ahmet Hamdi Nayir atölyede devam eden çalışmaları inceledi çini ustalarına kolaylıklar diledi.

Tarihi Sipahi Konağında 4 çalışanıyla hizmet vereceğini belirten İsmail Yiğit, konağın giriş katında görseller hakkında bilgiler verileceğini, eserlerin bir üst katta teşhir edileceğini, ayrıca bir de küçük bir kütüphane hazırlanacağını kaydetti.

Çalışmalarından dolayı İsmail Yiğit’i tebrik eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, yeni yerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi. (EFE)