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Vali Nayir: Küçük esnaf kültürünü mutlaka yaşatmalıyız

Kütahya Sebzeciler ve Esnaf Odası Olağan Genel Kurulunda başkanlığa seçilen Hakan Aktaş ile yönetim kurulu üyeleri Vali Ahmet Hamdi Nayir’e nezaket ziyaretinde bulundu.Kabullerinden dolayı Vali Nayir’e teşekkür eden Başkan Hakan Aktaş,...

Vali Nayir: Küçük esnaf kültürünü mutlaka yaşatmalıyız

Kütahya Sebzeciler ve Esnaf Odası Olağan Genel Kurulunda başkanlığa seçilen Hakan Aktaş ile yönetim kurulu üyeleri Vali Ahmet Hamdi Nayir’e nezaket ziyaretinde bulundu.Kabullerinden dolayı Vali Nayir’e teşekkür eden Başkan Hakan Aktaş,...

12 Şubat 2018 Pazartesi 12:39
Vali Nayir: Küçük esnaf kültürünü mutlaka yaşatmalıyız

Kütahya Sebzeciler ve Esnaf Odası Olağan Genel Kurulunda başkanlığa seçilen Hakan Aktaş ile yönetim kurulu üyeleri Vali Ahmet Hamdi Nayir’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Kabullerinden dolayı Vali Nayir’e teşekkür eden Başkan Hakan Aktaş, olağan genel kurul ve oda faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Vali Ahmet Hamdi Nayir, Hakan Aktaş ile yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diledi.

Vali Nayir, “Siz bir sorumluluk alıyorsunuz üstünüze. Ailenizi geçindirmek için mutlaka bir iş yapmak zorundasınız; ama yönetime girmek zorunda değilsiniz. 318 kişinin haklarını korumak, onların sosyal, mali durumlarıyla da ilgilenmek üzere ikinci bir görev alıyorsunuz” dedi.

Küçük esnafın ve geçmişten gelen esnaf kültürünün yaşatılması gerektiğine dikkat çeken Vali Ahmet Hamdi Nayir, esnaf odalarının toplumun temel direklerinden biri olduğunu söyledi.

Vali Nayir, “Toplumun genelinde biz esnaf duygusunu yaşatmaya çalışıyoruz. Türk toplumundaki esnaf duygusu önemli bir duygudur. Onun için esnaf odalarını Selçuklu’dan başlayıp Osmanlı’ya geçen ve bugüne dek gelen, ahi geleneğini de yaşatan kurumlar olarak toplumun temel direklerinden biri olarak görüyoruz. Dolayısıyla biz mahallemizdeki bakkalımızdan, bir semt halindeki, pazarındaki sebzecimize kadar hepsinin var olması gerektiğine inanıyoruz. Zaman biraz değiştiriyor, artık büyük marketler, küçük bakkalların, pazarların yerini almaya başlıyor. Bunlar bizim arzu ettiğimiz hususlar değil. Biz eski yapıyı daha iyi, daha faydalı olarak görüyoruz. Dolayısıyla bizler o yapının devam etmesinde, insan ilişkileri açısından fayda sağlayan, herkesin birbirini tanıdığı yapımın devamında fayda görüyoruz. Zaman zaman hükümetlerimiz de bunu destekleyecek önlemler almaya çalışıyor. İnşallah Esnaf ve Sanatkarları Odamız ve ona bağlı odalar toplumdaki bu görevini de bilerek, “Biz yalnızca para kazanan kişiler değiliz, aynı zamanda kültürümüzü, tarihimizi yaşatıyoruz” diyerek, bu mutluluğu da hissederler diye düşünüyoruz” diye konuştu. (EFE)
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