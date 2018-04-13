Vali Nayir: Her ne şartta olursa olsun bir ve beraber olmalıyız

Yatırımcılara imkanlar dahilinde tüm desteklerin verildiğini ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, birlik ve beraberlik toplantısının önemine dikkat çekti.

Nayir, 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla düzenlenen kahvaltı programında iş adamlarıyla bir araya geldi.

Vali Nayir, “Bize düşen altyapı olarak sizlere en iyi imkanı sağlayabilmek olmalı. Kütahya OSB altyapı, çevre düzenlemesi ve diğer bütün imkanlarıyla birlikte bir örnek teşkil etmiş oldu. Merkezi yönetimle, yerel yönetimle, Sivil Toplum Kuruluşlarımızla, siyasi partilerimizle, sanayicilerimizi, üniversitemizi bir araya getirerek bir tecrübe paylaşımı, birlik ve beraberlik görüntüsü sağladık. Bu manzara bu topraklarda yaşayan bizler için her zaman ihtiyaç halindedir. Sizleri, bu çalışmaların devamını getirecek olan sanayicilerimizi tebrik etmek istiyorum” diye konuştu.

Zafer Altıntaş Organize Sanayi Bölgesi ile 5 OSB’ye sahip olan Kütahya’da 1. Organize Sanayi Bölgesinin öncü rol oynadığını ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Öncü roller önemli rollerdir, farklı bir değer ifade eder. Bütün insanlığa öncü olan insanlar, toplumlara yön veren insanlar, bilim adamları, devlet adamları bu öncü rolleri itibariyle farklı bir değer, farklı bir kıymet ifade eder. Kütahya’mız açısından bakıldığında da Kütahya Organize Sanayi Bölgesi bir öncü rolünü başlatmış, en güzel örneği de bugüne kadar getirmiştir. 5 organize sanayimizin ilki olarak en büyük birikime, tecrübeye sahip yapı içerisinde kendisinden sonra gelen organize sanayilerin de ihtiyacını karşılayacak, tecrübesini onlara aktarıp, onlara yol gösterecek bir özelliğe sahiptir. Biz 2. OSB olarak burasının birçok tecrübesinden istifade ettik. 1. ve 2. OSB’lerimiz, Gediz ile Tavşanlı OSB’lerimiz aynı tecrübelerini Zafer Altıntaş OSB için kullandılar. Bu öncü ve güzel örnek olma rolünden dolayı Kütahya 1. Organize Sanayi bölgesini tebrik etmek istiyorum” şeklinde konuştu. (EFE)