Vali Ahmet Hamdi Nayir Simav ilçesini ziyaret etti

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir Simav ilçesini ziyaret ederek, bir dizi incelemelerde bulundu

Nayir’i Simav’da, Kaymakam Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Jandarma Binbaşı Sayit Bayramoğlu, Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, AK Parti İlçe Başkanı Avukat Adil Biçer, DPÜ Simav Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Muammer Gavas ve Belediye Meclis üyeleri karşıladı.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim’den ilçe hakkında bilgiler alan Vali Nayır, Eynal Kaplıcaları, Çitgöl ve Güney Beldeleri’ni ziyaret ederek, Simav’ın tarihi Babuk Bey Hamamı, Ulu Cami ve Kent Müzesinde incelemelerde bulundu. Başkan Özkan’ın, yapımı devam eden Kültür Evi inşaatıyla ilgili bilgi vermesinden sonra, Gölcük mesire alanında bir yürüyüş yapılarak, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü projelendirilerek yapılan hizmet alanları ve yenilikler incelendi. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Simav Öğrenci Yurdu ziyaretinden sonra, Simav ziyaretlerini tamamlayan Vali Nayir, Termal kent Simav’a hayranlıklarını ifade ederek, yapılan yatırımlardan dolayı Belediye Başkanı Süleyman Özkan’ı tebrik etti. Vali Nayir, “ Simav’ı da içine alan Termal Yol’un hayata geçmesiyle Simav’da turizm ve ticaret, daha da hız kazanabilir. Yöresel ürünleri ve kaplıcasıyla ünlü Simav ilçemiz için hazırlanan projelere desteğimiz devam edecek. Simav için çalışan her kesimdeki vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan Vali Ahmet Hamdi Nayir’e, Simav ziyaretlerinden dolayı hürmet ve teşekkürlerini belirtirken, Simav’ın organik ürünlerini ve hediyelerini takdim etti. (MEİ-EFE)