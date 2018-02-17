U 17 Gediz- Hisarcık Grubu’nun şampiyonu Dayınlarspor

Kütahya Amatör Küme U 17 Gediz-Hisarcık Grubunu’nda oynanan son maçta lider Hisarcık Belediyespor’u 2-0 yenen Gediz Dayınlarspor şampiyon oldu.

U 17 Gediz- Hisarcık Grubu’nun namaglup lideri 23 puanlı Hisarcık Belediyespor kendi sahasında 2. sıradaki 22 puanlı Gediz Dayınlarspor ile karşılaştı. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısında üstün bir oyun sergileyen Dayınlarspor, 76 ve 80. dakikalarda bulduğu iki golle maçı 2-0 kazanarak şampiyon oldu. Son maçta namağlup unvanını ve şampiyonluğu kaybeden Hisarcık Belediyespor ise grubu ikinci olarak tamamladı.(MA-EFE)