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TKDK desteği ile kurulan çiftlikleri inceledi

Tarım Kredi Yem Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay, Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde TKDK desteği ile kurulan çiftliklerde incelemelerde bulundu.Kinay’a ziyaretinde Tarım Kredi Yem Kütahya Fabrika Müdürü Hüseyin Durmuş, Aslanapa Belediye Başkanı...

TKDK desteği ile kurulan çiftlikleri inceledi

Tarım Kredi Yem Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay, Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde TKDK desteği ile kurulan çiftliklerde incelemelerde bulundu.Kinay’a ziyaretinde Tarım Kredi Yem Kütahya Fabrika Müdürü Hüseyin Durmuş, Aslanapa Belediye Başkanı...

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:48
TKDK desteği ile kurulan çiftlikleri inceledi

Tarım Kredi Yem Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay, Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde TKDK desteği ile kurulan çiftliklerde incelemelerde bulundu.

Kinay’a ziyaretinde Tarım Kredi Yem Kütahya Fabrika Müdürü Hüseyin Durmuş, Aslanapa Belediye Başkanı Asaf Akar, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahan eşlik etti.

Kinay ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, ’’Aslanapa’da mevcut olan besici müşterilerimizin tesislerini ziyaret etme imkanı bulduk. Tesislerin son derece modern ve hijyen şartlarına uygun olduğunu gördük. Kurum olarak en iyi imkanlarla besicilerimizin daima yanında olmaya çalışacağız’’ diye konuştu.(YD-EFE)
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