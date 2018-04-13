Tavşanlı’da köylere yapılan yatırım oranının yüzde 95’i gerçekleşti

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Nisan ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı Sosyal Hizmet Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kaymakam Yüksel Kara başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Genel Meclis üyeleri ile köy muhtarları katıldı.

Toplantıda gündeme dair maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Kaymakam Yüksel Kara 2017 yılında köylerde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Alınan kararlar sonrasında birlik encümen üyelerinin seçimi gerçekleşti.

Yapılan gizli oylama sonucunda İl Genel Meclisi Üyelerinden Bilal Kıyak ve Ramazan Aydemir, köy muhtarlarından İbrahim Arık ile Hasan Yılmaz, bir yıl süreliğine Birlik Encümen üyeliğine seçildiler.

2017 yılı mali bütçe kesin hesabı ve faaliyet raporu İlçe Özel İdare Müdürü ve Birlik Müdürü Necati Derin tarafından mecliste ayrıntıları ile okundu. Buna göre 12 milyon bütçenin, 11 milyon 544 bin 820 TL harcamayla yüzde 96,2 oranında gerçekleşme olduğunu, bunun da köylerde yapılan yatırım oranının yüzde 95.5 gibi iyi bir oranla gerçekleştiğini aktardı.

2017 mali yılı bütçe kesin hesabının kabul edilmesinin ardından, ihale komisyonu yedek üyeleri ile Bütçe Plan Komisyonu üyelerinin belirlenmesinin ardından meclis toplantısı sona erdi.

Daha sonra Tavşanlı Meslek Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde okul tanıtım günleri adıyla düzenlenen etkinlikte muhtarlara yemek daveti verildi.

Okul Müdürü Raşit Küçükkağnıcı tarafından okul tanıtımı yapılırken, Pansiyondan sorumlu idareci Muzaffer Dibek devlet imkanları ile öğrencilerin beş yıldızlı otel gibi misafir ettiklerini söyledi.

Okul öğrencileri yaptıkları projeleri katılımcılara tanıttılar. (Tİ - EFE)