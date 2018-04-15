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Simav’da okullar arası satranç turnuvası

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Belediye Başkanlığı, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Kütahya İl Temsilciliği işbirliği ile “Okullar Arası Satranç Turnuvası” düzenlendi. Simav Belediyesi Yeni Düğün...

Simav’da okullar arası satranç turnuvası

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Belediye Başkanlığı, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Kütahya İl Temsilciliği işbirliği ile “Okullar Arası Satranç Turnuvası” düzenlendi. Simav Belediyesi Yeni Düğün...

15 Nisan 2018 Pazar 11:42
Simav’da okullar arası satranç turnuvası

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Belediye Başkanlığı, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Kütahya İl Temsilciliği işbirliği ile “Okullar Arası Satranç Turnuvası” düzenlendi. Simav Belediyesi Yeni Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyona, Simav merkez ve köylerindeki ilkokul, ortaokul ve liseler ile Meslek Yüksek Okulu’nda öğrenim gören, 220 öğrenci katıldı.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, İlçe merkezi, belde ve köylerindeki öğrenciler arasında olumlu rekabet duygusunu oluşturmak için bir turnuva düzenlediklerini, satranç müsabakalarında dereceye girecek olan öğrencilerin, Simav Belediye Başkanlığı tarafından ödüllendirileceğini belirterek, öğrencilere başarılar diledi.

Satranç oynamayı çok sevdiğini belirten Denizhan Sağcan, (11) ilk defa satranç turnuvasına katıldığını, satrancın zekayı geliştiren bir oyun olduğunu söyledi.

Öğrencileri ile turnuvaya gelen öğretmen ve satranç antrenörü Sedat Gökdemir, öğrencilerine motivasyon kazandırmak ve cesaret vermek için geldiğini belirtti. Gökdemir “ Satrancın yaşı yok, öğrenciler için çok önemli olan bu tür turnuvaların Simav’da daha ileriye gideceğini ümit ediyoruz. Öğrencilerimizle birlikte müsabakalarda bulunmak mutluluk verici bir duygu” dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu Kütahya İl Temsilcisi İbrahim Okursoy “ Turnuvayı, Simav Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Kütahya Satranç İl Temsilciliği olarak düzenledik. Bu turnuva, 7-8-9 yaş grubu, 10-11-12 yaş grubu ile 13 yaş ve üzeri olmak üzere üç kategoride düzenlendi. 6 tur üzerinden turnuvayı gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımıza başarılar diliyoruz, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Simav’da düzenlenen satranç turnuvası sonunda, 7-8-9 yaş kategorisinde 1’inci Güney İlkokulu’ndan Yılmaz Batu Yıldız, 2’inci Güney İlkokulu’ndan Fatıma Özdemir, 3’üncü Karacahisar İlkokulu’ndan Ramazan Demirtaş. 10-11-12 yaş kategorisinde 1’inci Simav İ.E.İmam Hatip Ortaokulu’ndan Ahmet Erkan, 2’inci Yemişli Ortaokulu’ndan Doğan Ambarcı, 3’üncü Güney Ortaokulu’ndan Alihan Başbudak. 13 yaş ve üzeri kategorisinde, 1’inci Simav Meslek Yüksek Okulu’ndan Vehbi Yolcu, 2’inci Osmanbey Ortaokulu’ndan Kaan Yoldaş, 3’üncü Simav İ.E.İmam Hatip Ortaokulu’ndan Murat Furkan Ateş olduğu açıklanarak, Simav Belediye Başkanlığı tarafından 9 Mayıs tarihinde, her kategorinin birincileri bisiklet, ikinci ve üçüncüleri altınla ödüllendirileceği belirtildi.
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