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Simav’da eğitim seferberliği

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesinde, yapımı tamamlanan Kuşu Nurullah Bayram İlkokulu, ortaokulu ve öğrenci pansiyonu, törenle hizmete sunuldu.Açılışa Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayır, Simav Kaymakamı ve Kuşu Beldesi Belediye...

Simav’da eğitim seferberliği

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesinde, yapımı tamamlanan Kuşu Nurullah Bayram İlkokulu, ortaokulu ve öğrenci pansiyonu, törenle hizmete sunuldu.Açılışa Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayır, Simav Kaymakamı ve Kuşu Beldesi Belediye...

16 Nisan 2018 Pazartesi 18:12
Simav’da eğitim seferberliği

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesinde, yapımı tamamlanan Kuşu Nurullah Bayram İlkokulu, ortaokulu ve öğrenci pansiyonu, törenle hizmete sunuldu.

Açılışa Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayır, Simav Kaymakamı ve Kuşu Beldesi Belediye Başkanı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Simav Ak Parti İlçe Başkanı Avukat Adil Biçer, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, Jandarma Binbaşı Sayit Bayramoğlu, Belde Belediye Başkanları, Okul Müdürü Feridun Aktay, öğretmenler, öğrenciler, Şehit aileleri ve yakınlarıı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kuşu Nurullah Bayram İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Feridun Aktay, açılış konuşmasında okulun ilk olarak 1926 yılında hizmete girdiğini belirterek, tarihi gelişimi hakkında bilgi verdi.

İşaret dili ekibi eşliğinde söylenen “Türkiyem” türküsünün ardından, öğrencilerin hazırladıkları gösterilere yer verildi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, bütün kamu binalarının, okul ve yurt binalarının tamamlanarak hizmete girdiğini ifade etti.

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayır, “Bugün eğitim gibi bir gündemle, her ferdimizin her ailemizin, hem de Milletin gündeminde olan önemli bir konuda Kuşu’da sizlerle birlikte olmaktan, okulumuzun ve pansiyonumuzun açılışında birlikte olmaktan mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Bu güzel ortamın hazırlanmasına destek sağlayan bütün karar organlarını tebrik etmek istiyorum, ama asıl tebrik edilmesi gerekenler öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz olmalıdır, onlar da başarılarıyla bu tebrike hak kazanacak yolda gayret sarf etmeliler. Ona da inanıyoruz ve güveniyoruz. Buraya kadar gelip, bu törene teşrif eden herkese, bu güzel günde, bu açılışı yapacağımız yerlerin Kuşu Beldesi’ne hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Protokol ve katılımcılarla birlikte önce Kuşu Nurullah Bayram İlkokulu Ortaokulu’nun açılışı yapıldı.

Protokol, okulun açılış kurdelası öğrencilere kestirdi.

Öğrenci pansiyonunun açılış kurdelası da şehit ailelerine kestirildi.

Kuşu Nurullah Bayram İlkokulu, ortaokulu ve 26 öğrencilik pansiyonun toplam 2 milyon 500 bin liraya mal olduğu bildirildi.(MEİ-EFE)
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