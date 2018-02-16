Simav’da ay-yıldızlı ışıklandırma

Kütahya’nın Simav ilçesine, Kütahya, Balıkesir ve Bursa girişi olarak kullanılan orta refüj, ay-yıldızlı dev ışıklandırma ile kartpostallık bir görünüme kavuştu. Simav Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ile elektrik birimi ekiplerinin gerçekleştirdikleri ay-yıldızlı ışıklandırma vatandaşların ilgi odağı oldu.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Simav’a dört bir yandan giriş olarak bilinen döner kavşağın ortasına ay yıldızlı dev ışıklandırma sistemi kurarak, şehrin giriş görünümüne manevi bir güzellik kazandırdıklarını belirtti. Özkan, “Kahraman ordumuzun sınır güvenliğimizi korumak için başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu’na, ışıklı Türk Bayrağı ile manevi bir destek vermek istedik. İlçemizin giriş kapısı olarak kullanılan döner kavşaktaki orta refüje 10 metre yüksekliğinde, 4 metre genişliğinde ay-yıldızlı bir ışıklandırma sistemi kurduk. Vatandaşlarımızın da iş yeri ve evlerine Türk Bayrakları asmalarını tavsiye ediyoruz” dedi. (MEİ-EFE)