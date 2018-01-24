Simav ilçe stadına kamera ve aydınlatma sistemi

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün hazırladığı tribün kamera sistemi ve stadyum aydınlatma projeleri, Simav Belediyesi tarafından hayata geçirildi.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, İlçe stadında güvenlik amacıyla kamera ve aydınlatma sistemi kurduklarını ifade etti. Özkan, “Sporsever halkımızın güvenliği esas olmak üzere, müsabakalarda sporcu güvenliğinin sağlanması ile vatandaşlarımızın akşam yürüyüşü yapabilmesi ve kulüplerimizin akşam antrenmanlarını yapabilmesi için, ilçe stadına güvenlik ve led aydınlatma sistemini kurduk. Hayırlı olsun “ dedi.

Simav Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, ilçe stadına kurulan kamera ve aydınlatma sistemleri için, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan’a teşekkür ederek, spora ve sporcuya hizmet eden bir konuma geldiklerini ifade etti. (MEİ-EFE)