Seyircisiz oynama cezasına tepki

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10. grupta mücadele eden Moymulspor Kulübü Başkanı İbrahim Sarızeybek, seyircisiz oynama kararı bulunan 04 Mart 2018 tarihindeki Moymulspor-Kütahyaspor karşılaşması sonrası TFF’nin verdiği saha kapatma, para ve seyircisiz oynama kararını eleştirdi.

Moymulspor - Kütahyaspor karşılaşmasında yaşanan saha olayları nedeniyle Moymulspor Kulübü seyircisiz oynama, para cezası ve Bilecik’te karşılaşmanın oynanması cezası ile karşı karşıya kaldı.

Moymulspor’a ait kulüp tesislerinde yaptığı açıklamada "TFF hak etmediğimiz cezayı verdi" iddiasında bulunan Başkan Sarızeybek, "Sportif olarak başarıdan ziyade insanları birleştirmek adına mahalle takımımızı 1. Amatör kümeden alıp BAL’a kadar yükseltmek bizlere nasip oldu. Yaşadığımız son birkaç haftadır nahoş olaylar birbirimize kenetlenmemize neden oldu. Son iki haftadır yaşadığımız da hoş olaylar aslında olmaması gereken olaylar. Maçların 90 dakika sahada top oynandıktan sonra dışarıda dostluk çerçevesinde olması gerekiyordu. Amaç sadece galip gelmek değil, dışarı çıktığımızda birbirimizin yüzüne bakacak ortamlar olması gerekiyor. Ama biz bir mahalle takımıyız, bir mahalle takımı olarak bakıldığında başarımızın bir takım ortamlarda bir mahalle takımına yeniliyoruz düşüncesi içerisinde sıkıntılar oluşturduğunu görüyoruz biz burada. Akabinde Kütahyaspor maçı sonrası almış olduğumuz saha kapatma, seyircisiz oynama ve artı para cezası almamız bizlere büyük sıkıntılar verdi. Seyircisiz oynanan müsabakada belki de Türkiye’de ilk defa böyle ceza alan bir kulübüz. Seyircisiz oynadığımız maçı, seyircisiz oynama cezası alarak. Gönül isterdi ki bu hafta Feriköy karşılaşmasını kendi seyircimiz önünde oynamak isterdik. Katı kuralların olduğu bir ortamda bizler bu sene yarı profesyonel, yarı amatör gibi oynadığımız karşılaşmalarda BAL’ın sıkıntılarını bir hayli yaşıyoruz. Bizlerin de yanlışları var, bunların da farkındayız. Maçın Cumartesi gününe alınması, ligin bitmesine 4 hafta kalması nedeniyle rakiplerimize avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Gönül ister ki keşke sahada hakemler hatasız maç yönetse seyircilerimiz de küfür etmeden takımını desteklese. Bizlere verilen kararın çok ağır olduğunu düşünerek itirazımız olmuştur" diyerek eleştiride bulundu.