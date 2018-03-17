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Sema Güral Sürmeli’den duygulandıran şiir

Kütahyalı Seramik sanatçısı Sema Güral Sürmeli, İran’da özel jet uçağının düşmesi sonucu hayatlarını kaybeden 11 kadın için duygularını mısralara döktü.Kederli ailelerine başsağlığı dileyen Sema Güral Sürmeli, “Uçak kazasında...

Sema Güral Sürmeli’den duygulandıran şiir

Kütahyalı Seramik sanatçısı Sema Güral Sürmeli, İran’da özel jet uçağının düşmesi sonucu hayatlarını kaybeden 11 kadın için duygularını mısralara döktü.Kederli ailelerine başsağlığı dileyen Sema Güral Sürmeli, “Uçak kazasında...

17 Mart 2018 Cumartesi 12:34
Sema Güral Sürmeli’den duygulandıran şiir

Kütahyalı Seramik sanatçısı Sema Güral Sürmeli, İran’da özel jet uçağının düşmesi sonucu hayatlarını kaybeden 11 kadın için duygularını mısralara döktü.

Kederli ailelerine başsağlığı dileyen Sema Güral Sürmeli, “Uçak kazasında hayatlarının baharında aramızdan ayrılan, bir birinden güzel genç arkadaşların ölümleri bütün milletimizi olduğu gibi beni de tarif edilemez kederlere boğdu.Duygularımı mısralara dökmeye çalıştım.Bu mısralarda kederlerimizi, hüzünlerimizi dile getirmeye çaba gösterdim.Ama yine de duygularımı tam olarak yansıtabilmiş değilim. İnanıyorum ki tüm milletimizin duygularını yaşadıkları üzüntüleri bir nebze de olsa yansıtmaya çalıştım. O melek gibi dostların ruhları şad olsun. Onları daima gülen yüzleri ile hatırlayacağız ve asla unutmayacağız. Ruhları şad olsun,mekanları cennet olsun.Kederli aileleri ve yakınlarının derin acılarını yürekten paylaşıyorum” diye konuştu. (EFE)

Sema Güral Sürmeli’nin şiiri şöyle;

Bugün gam var yüreğimizde

Bugün dert tasa.

Ağlıyoruz hiç bilmediğimiz

13 peri cana.

Savrurdu sevenler duvardan duvara

Yürek dayanmaz.

Kalp anlamaz başa gelmeyince.

Onlar melek olup gitti

Başka bir cihana.

Kim bilirdi ki ne yazıldı?

O pürü pak alına.

Analar çaresiz,

Babalar sevgiler yasta.

Bir bebek kaldı ki;

O daha kundakta.

Ne umutlar vardı tükendi,

Ne hayaller akıldı.

Ne hareler söndü.

Nur yağdı onlara.

Kim kıyıbilir ki bu canlara

Bu melek kızlara?

Kim koyabilirki mezara?

Kara toprağa...
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