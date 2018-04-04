Şehitler Ortaokulu’nda ’Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var’ projesi

Hisarcık Şehitler Ortaokulu İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından düzenlenen ’Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var’ projesine destek veriyor.

Okul Müdürü Bekir Sıtkı Özyurt, İnsani Yardım Vakfı’nın (İHH) başlatmış olduğu “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesine tüm sınıflarının geniş bir katılımla destek verdiğini belirterek, ” İHH tarafından okulumuza Yetim Kardeşliği projesi beratı ile destek olmaya çalıştığımız iki yetim çocuğun bilgilerini içeren belgeler gönderilmiştir. Bu çerçevede Suriye ve Eritre’den iki yetim kardeşimize ayda 100’er TL gönderiyoruz. Projeyi destekleyen öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Eğitim-Bir-Sen ortaklığında başlatılan “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” Projesiyle Türkiye ve dünyanın bir başka ülkesinde annesini, babasını kaybetmiş olan çocukların eğitim, sağlık, gıda, kıyafet, barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor.(MA-EFE)