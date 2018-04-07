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Şehit polisler için mevlit okutuldu

Kütahya’nın Emet ilçesinde Polisi Haftası etkinlikleri çeşitli etkinlik ve ziyaretlerle kutlanıyor. Polis haftası dolayısıyla camilerde mevlit okutuldu, ikramlar dağıtıldı ve dualar edildi.Emniyet Teşkilatının 173. Kuruluş yılı kutlamaları...

Şehit polisler için mevlit okutuldu

Kütahya’nın Emet ilçesinde Polisi Haftası etkinlikleri çeşitli etkinlik ve ziyaretlerle kutlanıyor. Polis haftası dolayısıyla camilerde mevlit okutuldu, ikramlar dağıtıldı ve dualar edildi.Emniyet Teşkilatının 173. Kuruluş yılı kutlamaları...

07 Nisan 2018 Cumartesi 12:21
Şehit polisler için mevlit okutuldu

Kütahya’nın Emet ilçesinde Polisi Haftası etkinlikleri çeşitli etkinlik ve ziyaretlerle kutlanıyor. Polis haftası dolayısıyla camilerde mevlit okutuldu, ikramlar dağıtıldı ve dualar edildi.

Emniyet Teşkilatının 173. Kuruluş yılı kutlamaları kapsamında, Emet ilçesi Emniyet Müdür Vekili Gökhan Yıldırım ile emniyet görevlileri, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ve Emet Cumhuiyet Baş Savcısı Gürsel Karslı’yı makamlarında ziyaret ettiler. Belediye Başkanı Mustafa Koca ve daire amirleri de Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. İlçede camilerde mevlit okutuldu, meyve suyu ve kek dağıtıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Koca, ziyarette yaptığı açıklamada, ’’Yasalar çerçevesinde, kamu düzeninin korunması ve halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda başarılı çalışmaların altına imza atan polis teşkilatımız, ilçemizde de ’Vatandaş Odaklı Kamu Hizmeti’ anlayışıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173. yıl dönümünde, emniyet teşkilatında görev yapan tüm teşkilat mensuplarımızın polis haftasını kutluyor, şehit olan polislerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyor, görevleri başındaki tüm polislerimize ve değerli ailelerine selam ve saygılarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.(YD-EFE)
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