Şehit ailelerine yemek

Vali Ahmet Hamdi Nayir, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü sebebiyle şehit aileleri onuruna yemek verdi.

Kütahya İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen yemek programına, Vali Ahmet Hamdi Nayir ile eşi Münevver Nayir, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Tatkan, Kütahya Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş, Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Bilici, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Vali Yardımcıları Kenan Eskin ile Arif Yalçın, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, protokol üyelerinin eşleri ile STK temsilcileri, bazı daire müdürleri ve şehit aileleri katıldı.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın duasının ardından bir konuşma yapan Vali Ahmet Hamdi Nayir şehit ailelerine katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Türkiye’nin huzuru şehit ve gazilerimize borçlu olduğumuzu belirten ve bu duygunun gelecek nesillere de aktarılması gerektiğine dikkat çeken Vali Nayir, “18 Mart gününde sizlerle beraber olmanın mutluluğunu bizlere yaşattığınız, davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bizler bu topraklar üzerinde bugün huzur içerisinde, bağımsızlığın tadını yaşayarak varlığımızı devam ettiriyorsak bunu 103 sene önce bizleri hiç görmeyecek olan 250 bin şehidimize borçluyuz. Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Dumlupınar’dan Doğu’daki terör mücadelesine, 15 Temmuz’dan Afrin’e kadar bu topraklar için canını veren bütün şehitlerimize, bütün gazilerimize minnet borçluyuz. Biz bu topraklarda düşmanı bir haram lokma olarak görmüşüz, haram lokmayı boğazımızdan geçirmediğiniz gibi Çanakkale Boğazı’ndan da geçirmemişiz. Bugün hala boğazdan geçen gemiler İstanbul Boğazı’nda kullanmış olduğu ’İstanbul Boğazı geçildi’ ifadesini Çanakkale için kullanmazlar, Çanakkale geçilmez ifadesinin bir parçası olarak orada daha farklı bir ifade kullanırlar. Bizler bu topraklar üzerinde yaşayan kişiler olarak yeni yetişen nesillere de bu topraklar için can vermenin en büyük rütbe olduğunu öğreterek geleceğimize emin bakacağız” dedi.

"Çanakkale’den Afrin’e zafer"

Vali Ahmet Hamdi Nayir, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde Afrin’de kontrolün sağlandığını, Türkiye’nin hem kendi insanına hem de çevresine daima huzur getireceğini kaydetti. Vali Nayir, “Bugün hem Çanakkale Zaferi’mizin 103. yılını kutluyoruz hem de ülkemize çok büyük sıkıntı çıkaran, büyük devletlerin geliştirdikleri terörist gruplar için bir sembol haline gelmiş olan Afrin’e de girildi. Aynı gün, aynı takvimde iki nimeti bir arada gördük, iki anmayı bir arada yaşamış olduk. İnşallah dünya var olduğu müddetçe bizim insanımız, devletimiz bu topraklar üzerindekilere bir huzur adası olacaktır. Yalnızca kendine değil çevresine de barışı getirecek zeytin dalını uzatarak dünyada bir sembol olacaktır. Bütün şehitlerimizi, ahirete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyorum. Şehit ailelerimize sağlıklı, huzurlu bir yaşam diliyor, gazilerimizin hizmetini gören ailelerine teşekkür ediyorum. Bu daveti icabetinizle kıymetli kıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu. (EFE)