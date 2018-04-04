Şaphaneliler kaymakam istiyor

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Kaymakamlık görevi yaklaşık 5 aydan bu yana Simav Kaymakamı tarafından vekaleten yürütülüyor.

Şaphane Kaymakamı Oltan Bayraktar’ın 5 ay evvel başka bir yere görevlendirildikten sonra ilçenin başka bir ilçenin Kaymakamı tarafından vekaleten yönetilmesine tepki gösteren vatandaşlar,”Bir Kaymakam iki ilçeye birden baktığı için ilçemizde derdimizi, sıkıntımızı ve taleplerimizi anlatabileceğimiz Kaymakamı her zaman bulamıyoruz. Haftada bir gün kaymakamın ilçemize gelmesini bekliyoruz. Bu durum birçok işimizin aksamasına neden oluyor. İlgili makamlardan ilçemize kaymakam atanmasını önemle rica ediyoruz’’ ifadelerini kullandılar. (YD-EFE)