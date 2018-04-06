Pazarlar’da şehit polisler için mevlit okutuldu

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde 10 Nisan Polis Haftası Etkinlikleri çerçevesinde şehit Polisler için İlçe Emniyet Amirliğince Mevlit okututulup, lokma dağıtıldı.

Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Pazarlar İlçe Emniyet Amirliği şehit polisleri unutmayarak Üniversite Camisinde Cuma namazı öncesi Mevlid-i Şerif okuttu. Mevlit programına; Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, İlçe Emniyet Amiri Müjdat Kılıç, kurum müdürleri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı. Okunan Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerifin ardından İlçe Vaizi Mustafa Bektaş’ın birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekilen konuşmasının ardından yapılan dualara hep bir ağızdan ‘Amin’ denildi.

Vaiz Bektaş, Türk Polis Teşkilatı’nın dış mihraplara karşı verdiği mücadeleye ve ülkemizin güvenliği açısından önemine değinerek, bu uğurda canını feda etmekten çekinmeyen şehit polislere rahmet diledi, gazi ve yaralı polislere minnet ve şükranlarını ifade etti. Bektaş, "Allah bu mübarek günlerin hürmetine bu yolda mücadele veren güvenlik güçlerimizden razı olsun” dedi.

Cuma namazı çıkışında vatandaşlara gülsuyu ve lokum ikram edilerek Camide yapılan program sona erdi. Ayrıca Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Pazarlar İlçe Emniyet Amirliğince şehit polisler için lokma döktürüp yüzlerce kişiye dağıttı. (MB-EFE)