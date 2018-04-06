Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 24°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115060
ALTIN
173.011
DOLAR
4.0362
STERLİN
5.6696
EURO
4.9544

Pazarlar’da şehit polisler için mevlit okutuldu

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde 10 Nisan Polis Haftası Etkinlikleri çerçevesinde şehit Polisler için İlçe Emniyet Amirliğince Mevlit okututulup, lokma dağıtıldı.Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Pazarlar...

Pazarlar’da şehit polisler için mevlit okutuldu

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde 10 Nisan Polis Haftası Etkinlikleri çerçevesinde şehit Polisler için İlçe Emniyet Amirliğince Mevlit okututulup, lokma dağıtıldı.Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Pazarlar...

06 Nisan 2018 Cuma 15:45
Pazarlar’da şehit polisler için mevlit okutuldu

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde 10 Nisan Polis Haftası Etkinlikleri çerçevesinde şehit Polisler için İlçe Emniyet Amirliğince Mevlit okututulup, lokma dağıtıldı.

Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Pazarlar İlçe Emniyet Amirliği şehit polisleri unutmayarak Üniversite Camisinde Cuma namazı öncesi Mevlid-i Şerif okuttu. Mevlit programına; Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, İlçe Emniyet Amiri Müjdat Kılıç, kurum müdürleri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı. Okunan Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerifin ardından İlçe Vaizi Mustafa Bektaş’ın birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekilen konuşmasının ardından yapılan dualara hep bir ağızdan ‘Amin’ denildi.

Vaiz Bektaş, Türk Polis Teşkilatı’nın dış mihraplara karşı verdiği mücadeleye ve ülkemizin güvenliği açısından önemine değinerek, bu uğurda canını feda etmekten çekinmeyen şehit polislere rahmet diledi, gazi ve yaralı polislere minnet ve şükranlarını ifade etti. Bektaş, "Allah bu mübarek günlerin hürmetine bu yolda mücadele veren güvenlik güçlerimizden razı olsun” dedi.

Cuma namazı çıkışında vatandaşlara gülsuyu ve lokum ikram edilerek Camide yapılan program sona erdi. Ayrıca Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Pazarlar İlçe Emniyet Amirliğince şehit polisler için lokma döktürüp yüzlerce kişiye dağıttı. (MB-EFE)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kütahya’nın Ağaçköy Mahallesi’nde şehitlerimiz için gözleme hayrı
Kütahya’nın Ağaçköy Mahallesi’nde şehitlerimiz için gözleme hayrı
Gediz’de Safahat’ı Okuma ve Anlama Yarışması’nın ön elemesi yapıldı
Gediz’de Safahat’ı Okuma ve Anlama Yarışması’nın ön elemesi yapıldı
Emet’te trafik kazası: 2 yaralı
Emet’te trafik kazası: 2 yaralı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim