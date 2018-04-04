Pazarlar’da Genç Çiftçi projesi başvuruları başladı

Kütahya’nın Pazarlar İlçesinde Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi projeleri için başvuruların başlandığı belirtildi.

Pazarlar İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Eşref Şenses, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğin resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek, genç çiftçi projeleri için başvuruların 2 Nisan 2018 Pazartesi günü başlandığını kaydetti.

Konuyla ilgili bilgi veren Eşref Şenses, “Başvurular 30 Nisan 2018 tarihinde sona ermektedir.Başvuru şartları genel olarak tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak,okur-yazar olmak,başvuru sahibi ve eşinin ücretli çalışan olmamak,örgün eğitime devam ediyor olmamak,vergi mükellefi olmamak, 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmamak gibi şartları bulunmaktadır. Belirtilen şartları taşıdığına dair belgeler tedarik edilerek başvurular İl/İlçe Müdürlüklerimize yapılabilmektedir. Projenin amacına ulaşarak ülke tarımı ve hayvancılığına katkıda bulunmasını temenni ederiz" dedi.(MB-EFE)