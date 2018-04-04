Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 14°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114315
ALTIN
172.806
DOLAR
4.0126
STERLİN
5.6474
EURO
4.9326

Öğretmenlerden öğrencilere çorba ikramı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde, öğretmenler öğrencilere okul yemekhanesinde sabah kahvaltısında çorba ikramında bulundu.Çavdarhisar Ortaokulu’nda görev yapan öğretmenler kendi imkanlarıyla tüm öğrencilere sabah kahvaltısında çorba...

Öğretmenlerden öğrencilere çorba ikramı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde, öğretmenler öğrencilere okul yemekhanesinde sabah kahvaltısında çorba ikramında bulundu.Çavdarhisar Ortaokulu’nda görev yapan öğretmenler kendi imkanlarıyla tüm öğrencilere sabah kahvaltısında çorba...

04 Nisan 2018 Çarşamba 10:52
Öğretmenlerden öğrencilere çorba ikramı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde, öğretmenler öğrencilere okul yemekhanesinde sabah kahvaltısında çorba ikramında bulundu.

Çavdarhisar Ortaokulu’nda görev yapan öğretmenler kendi imkanlarıyla tüm öğrencilere sabah kahvaltısında çorba ikramında bulundu.

Çavdarhisar Ortaokul Müdürü Ahmet Yalçın, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, ’’Okulumuzda değerler eğitimi kapsamında 135 öğrencimize öğretmen arkadaşlarımız ve okul idaremiz ile birlikte sabah kahvaltısında çorba ikramında bulunduk. Değerler eğitimi kapsamında, yardımlaşma ve paylaşma bilincini geliştirmek, bir birey olarak dayanışmanın önemini kavratmak adına öğrencilerimize ve personelimize birinci dönemde de yapmış olduğumuz gibi 2. dönemde de sabah kahvaltısında çorba ikramında bulunduk. Başta okulumuz Türkçe Öğretmeni Ayşe Başer olmak üzere katkı da bulunanlara gönülden teşekkürler’’ diye konuştu. (YD-EFE)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Musa Yılmaz: Aynur Koçuk Mercan, Kütahya’nın ilk bayan İl Encümeni üyesi oldu
Başkan Musa Yılmaz: Aynur Koçuk Mercan, Kütahya’nın ilk bayan İl Encümeni üyesi oldu
Başkan Cihangir Dönmez: Vatandaşımız 2019 yılının öneminin farkında
Başkan Cihangir Dönmez: Vatandaşımız 2019 yılının öneminin farkında
Başkan Halil Başer, pazarı esnafının sorunlarını dinledi
Başkan Halil Başer, pazarı esnafının sorunlarını dinledi

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim