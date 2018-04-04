Öğretmenlerden öğrencilere çorba ikramı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde, öğretmenler öğrencilere okul yemekhanesinde sabah kahvaltısında çorba ikramında bulundu.

Çavdarhisar Ortaokulu’nda görev yapan öğretmenler kendi imkanlarıyla tüm öğrencilere sabah kahvaltısında çorba ikramında bulundu.

Çavdarhisar Ortaokul Müdürü Ahmet Yalçın, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, ’’Okulumuzda değerler eğitimi kapsamında 135 öğrencimize öğretmen arkadaşlarımız ve okul idaremiz ile birlikte sabah kahvaltısında çorba ikramında bulunduk. Değerler eğitimi kapsamında, yardımlaşma ve paylaşma bilincini geliştirmek, bir birey olarak dayanışmanın önemini kavratmak adına öğrencilerimize ve personelimize birinci dönemde de yapmış olduğumuz gibi 2. dönemde de sabah kahvaltısında çorba ikramında bulunduk. Başta okulumuz Türkçe Öğretmeni Ayşe Başer olmak üzere katkı da bulunanlara gönülden teşekkürler’’ diye konuştu. (YD-EFE)