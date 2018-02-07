Nilüfer Özkan’ın eserleri, ’Kütahya sohbetleri’ kapsamında sanatseverlerle buluştu

Türkiye’nin önemli bestekarlarından Kütahyalı Bestekar Nilüfer Özkan’ın birbirinden değerli eserleri ’Kütahya sohbetleri’ kapsamında sanatseverlerle buluştu.

Kütahya Güzel Sanatlar Derneği ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı iş birliğiyle Hisarlı Ahmet Kültür Sanat Evinde düzenlenen ’Bir Saz ve Bir Ses’ programına Vali Ahmet Hamdi Nayir, Vali Yardımcısı Ali Bezirgan, Afyonkocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Uğur Türkmen, Kütahya Güzel Sanatlar Derneği Başkanı Mustafa Kemal Altınsoy, Kütahya Güzel Sanatlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Delen, Bestekar Nilüfer Özkan, Ressam Adil Özkan, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

Kütahyalı bestekar Nilüfer Özkan’ın besteleri Afyonkocatepe Üniversitesi Öğretim üyeleri Yıldırım Akaş ile Rüstem Semih Şenyayla tarafından seslendirildi.

Programda keyifli dakikalar geçirdiğini ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, bu tarz programların Kütahya’nın sanatçı yanını canlı tutacağını ve geleceğe taşıyacağını kaydetti.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, "Bizler Kütahyamızı tanımlarken tarih, kültür şehri ve aynı zamanda Kütahya bir sanat şehridir diyoruz. Geçmiş zaman için kullanmıyoruz bu ifadeyi. Sanat şehri derken hem geçmişte hem günümüzde hem de gelecekte sanat şehri olacağını vurgulamak için söylüyoruz. Kütahya’nın bir sanat şehri olduğunun en büyük delili olarak da hangi tarzda olursa olsun halen sanata emek veren, sanatla iç içe olan Kütahyalılarımızı kastederek bunu söylemeye çalışıyoruz. İnşallah Kütahya’mızın bu yönünü canlı tutacak bu programlar ve bu kıymetli sanatçılarımız var olduğu müddetce Kütahya’yı da bir sanat şehri olarak tanımlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.(EFE)