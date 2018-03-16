Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116976
ALTIN
165.044
DOLAR
3.9074
STERLİN
5.4366
EURO
4.7997

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Mehmetçiğe destek

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Afrin’de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatına destek olmak için Mehmetçik Vakfına ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı hesabına bağışlanmak üzere...

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Mehmetçiğe destek

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Afrin’de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatına destek olmak için Mehmetçik Vakfına ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı hesabına bağışlanmak üzere...

16 Mart 2018 Cuma 15:19
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Mehmetçiğe destek

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Afrin’de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatına destek olmak için Mehmetçik Vakfına ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı hesabına bağışlanmak üzere kermes düzenledi.

Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen kermeste elde edilecek geliri okul öğrencileri tarafından Mehmetçik Vakfına ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışlanacak.

Mahalle sakini ve öğrenci annelerinin de destek verdiği kermesle ilgili olarak öğrenciler, "Ülkemizin güvenliği için Mehmetçiğimiz tarafından Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de sürdürülen operasyonlarda Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu belirtmek için biz de kendimizce bir şeyler yapmak istedik." dediler.

Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara da, " Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin Afrin’deki askerlerimize destek vermek için düzenlediği etkinliğe katıldık. Çok güzel bir program hazırlanmış. Çocuklarımızın katılımı ve heyecanı gerçekten görülmeye değerdi. Çocuklarımızla gurur duyuoruz. Bizler devlet kurumları olarak çocuklarımızı araştıran, sorgulayan, toplumsal sorunlara duyarlı, milli ve manevi değerleri benimsemiş, çağın gerektirdiği eğitimi almış, bir nesil olarak yetişmesi için çaba sarf ediyoruz. Bu anlamda okullarımızda hem akademik anlamda hem de değerler eğitimi anlamında telkinlerde bulunuyoruz. Bunlar teorik bilgiler, bunların pratik uygulamalar ile pekişmesi lazım. İşte bu program bence bu amaca hizmet ediyor. Çocukların milli ve manevi duygularının gelişmesi, vatan, millet, bayrak sevgisinin pekişmesi ve kuvvetlenmesi bu etkinlikler ile mümkün olmaktadır. Bu anlamda bu programı düzenleyen okul öğretmenlerine ve okul müdürümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Programda, Kütahya’da düzenlenen yarışmada derece yapan Halk Oyunları gösterisinin ardından Kur’an- ı Kerim okundu ve dualar edildi. (Tİ - EFE)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cuma namazı sonrası yemek ikramı
Cuma namazı sonrası yemek ikramı
Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu: Biz de Gaziantep gibi UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’ndayız
Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu: Biz de Gaziantep gibi UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’ndayız
Başkan Özkan, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı
Başkan Özkan, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

banner29

banner47

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim