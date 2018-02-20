Mehmetçik için dua ettiler

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde, İlkokul Müdürü Mustafa Dertli ve öğretmenler tarafından ortaklaşa hazırlanan etkinlikte Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerler için dualar edildi.

Şaphane ilkokulunda yapılan etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilere konuşma yapan Şaphane İlkokul Müdürü Mustafa Dertli ’Bir milletin askeri gücü vardır, birde dua gücü vardır. 7’ den 70’ e tüm toplumun duasını alan ordumuz en kısa sürede zaferlerle müjdelenecektir. Bizlerde ordumuzun her alanda zaferi için okulumuz olarak bu etkinliği yapmış bulunuyoruz’’ diye konuştu.

Etkinliğin sonunda öğrenciler şehitlerimiz için birer fatiha okudular. (YD-EFE)