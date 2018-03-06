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Mehmet Tarhan İlkokulu’nda deprem ve yangın tatbikatı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Mehmet Tarhan İlkokulunda deprem ve yangın tatbikatları yapıldı. Tüm öğrenciler ve okul personeli yağmura aldırmadan tatbikatı en iyi şekilde tamamladı.Tavşanlı Belediyesi itfaiye müdürlüğünün de desteğiyle...

Mehmet Tarhan İlkokulu’nda deprem ve yangın tatbikatı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Mehmet Tarhan İlkokulunda deprem ve yangın tatbikatları yapıldı. Tüm öğrenciler ve okul personeli yağmura aldırmadan tatbikatı en iyi şekilde tamamladı.Tavşanlı Belediyesi itfaiye müdürlüğünün de desteğiyle...

06 Mart 2018 Salı 10:33
Mehmet Tarhan İlkokulu’nda deprem ve yangın tatbikatı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Mehmet Tarhan İlkokulunda deprem ve yangın tatbikatları yapıldı. Tüm öğrenciler ve okul personeli yağmura aldırmadan tatbikatı en iyi şekilde tamamladı.

Tavşanlı Belediyesi itfaiye müdürlüğünün de desteğiyle Mehmet Tarhan İlkokulu Sivil Savunma Kulübü tarafından organize edilen tatbikatta önce siren sesleriyle deprem alarmı verildi. Deprem anında yapılması gerekenler uygulandı. “Çök - Kapan - Tutun” taktiğini uygulayarak deprem anında güvenli yerlere sığınarak, hareket etmeyen öğrenciler, deprem geçti ikazının ardından okulu tahliye etmeye başladı. 450 öğrenci öğretmenleriyle birlikte 55 saniye gibi kısa bir sürede okulu tahliye ederek bahçedeki toplanma alanına ulaştılar.

Senaryo gereği tatbiki depremde içeride mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Okul Müdürü Kadir Korkmaz, tatbikata katılarak, böyle doğal afetler sonucunda yaşanabilecek istenmeyen durumlarda yapılması gerekenleri anlatan başta Tavşanlı Belediyesi İtfaiye ekiplerine, ayrıca tatbikatta yapılması gerekenleri muntazam uygulayan öğrencilere, öğretmenlere ve okul personeline teşekkür ederek, “Mehmet Tarhan İlkokulu Deprem-Yangın gibi doğal afetlere hazır olduğunu bir kez daha göstermiştir” dedi. (Tİ - EFE)
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