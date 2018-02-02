Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118119
ALTIN
161.274
DOLAR
3.7638
STERLİN
5.3248
EURO
4.6843

Mehmet Kesen toprağa verildi

12. Dönem Kütahya Milletvekili, Kütahya Eski Belediye Başkanı ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Eski Başkanı Mehmet Kesen vefat etti.97 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Kesen, Ulu Cami’den ebediyete uğurlandı.Cenaze merasimine Vali...

Mehmet Kesen toprağa verildi

12. Dönem Kütahya Milletvekili, Kütahya Eski Belediye Başkanı ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Eski Başkanı Mehmet Kesen vefat etti.97 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Kesen, Ulu Cami’den ebediyete uğurlandı.Cenaze merasimine Vali...

02 Şubat 2018 Cuma 20:18
Mehmet Kesen toprağa verildi

12. Dönem Kütahya Milletvekili, Kütahya Eski Belediye Başkanı ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Eski Başkanı Mehmet Kesen vefat etti.

97 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Kesen, Ulu Cami’den ebediyete uğurlandı.

Cenaze merasimine Vali Ahmet Hamdi Nayir, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nafi Güral, Kütahyalı iş adamları Rıza Güral ile İsmet Güral ve Mehmet Kesen’in yakınları katıldı.

Kesen’in cenazesi Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sultanbağı Mezarlığı’nda toprağa verildi.(EFE)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kütahya’da 7 şehit ailesi ile 3 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi
Kütahya’da 7 şehit ailesi ile 3 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi
Başkan Kamil Saraçoğlu, Çetinbaş ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti
Başkan Kamil Saraçoğlu, Çetinbaş ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti
Simav ilçe stadına kamera ve aydınlatma sistemi
Simav ilçe stadına kamera ve aydınlatma sistemi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim