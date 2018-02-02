Mehmet Kesen toprağa verildi

12. Dönem Kütahya Milletvekili, Kütahya Eski Belediye Başkanı ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Eski Başkanı Mehmet Kesen vefat etti.

97 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Kesen, Ulu Cami’den ebediyete uğurlandı.

Cenaze merasimine Vali Ahmet Hamdi Nayir, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nafi Güral, Kütahyalı iş adamları Rıza Güral ile İsmet Güral ve Mehmet Kesen’in yakınları katıldı.

Kesen’in cenazesi Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sultanbağı Mezarlığı’nda toprağa verildi.(EFE)