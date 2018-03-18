Kütahyaspor evinde farklı mağlup

BAL Ligi gurupta şampiyonluk mücadelesi veren Kütahyaspor, ligin bitimine üç hafta kala kendi evinde Eskişehir Temsilcisi Anadolu Üniversitesispor’a 3-1 yenilerek şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.

Traftarlar maç sonrası Kütahyaspor Teknik Direktörü Gürkan Zora’yı istifa davet etti. Mavi-Lacivertliler, liderlik koltuğunu, Bozüyük Vitraspor’u 4-1 yenen Alibeyköyspor’a bıraktı.

STAT: Dumlupınar

HAKEMLER: Hakan Ergin xx, Oğuzhan Yılmaz xx, Berkay Otuzbiroğlu x.

KÜTAHYASPOR: Mert Tunca xxx, Muhsin Erözkan xx (Dk.82 Tolga Cengiz x), Hasan Dülgeroğlu xx, Buğra Dinler xx (Dk.89 Mehmet Yumuşak x), Erkul Küçük x , Ahmet Özsülün x, Barış Civelek xx, Muzaffer İlhan xx , Osman Demirtaş x, Melih Kılıç xx (Dk.56 Burak Kömürcü x) , Vili Isiani xx.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİSPOR: Hamza Özel x, Çağrı Çiftçi xx, Sinan Gündoğdu xxx, Erçin Eskier xx, Sinan Bozkır xxx (Dk.80 Fethi Yörü x), Doğukan Böcek xx, Oktay Akkoca xxx, İlkcan Kaya xx (Dk.70 Oğuzhan Ermez x), Hasan Altuntaş xxx, Ali Temizkan xxx(Dk.87 Ercan İnce xx), Necati Çalış x.

GOLLER: Vili İsiani (Dk.38) (Kütahyaspor), Sinan Bozkır (Dk.52,72), Doğukan Böcek (Dk.70) (A.Üniversitesi)

SARI KARTLAR: Vili İsıani (Dk.30), Hasan Dülgeroğlu (Dk.52)Erkul Küçük (Dk.77)(Kütahyaspor), Erçin Eskier (Dk.37), Oktay Akkoca (Dk.63) Çağrı Çiftçi (Dk.90)(A.Üniversitesi)

MAÇTAN DAKİKALAR:

1. dakikada Kütahyaspor maçın ilk dakikasında gole çok yaklaştı. Gelişen Kütahyaspor atağında Vili yaklaşık 25 metreden çok sert vurdu. Kaleci Hamza üzerine gelen topu güçlükle kornere çeldi.

7. dakikada Kütahyaspor defansında Hasan’ın hatası ile Ali Temizkan kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Zamanında kalesini terk eden Mert topu taca gönderdi.

27. dakikada : Anadolu Üniversitesi atağında, sol çaprazda çalımlarla ceza sahasına giren Sinan Bozkır, penaltı noktası üzerinden arka direğe doğru sert vurdu. Son anda araya giren Hasan’a çarpan top kornere çıktı.

32. dakikada Kütahyaspor gole çok yaklaştı. Orta sahanın solunda topla buluşan Erkul, yaklaşık 35 metreden defansın arkasına kaçan Barış’a harika pas attı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Barış topa vurmakta gecikince, Hasan Altundaş topu kornere gönderdi.

38. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu Barış kullandı. Barış’ın ceza sahasına gönderdiği topu kaleci Hamza ceza sahası dışına yumrukladı. Top Vili’nin önünde kaldı. Vili ceza sahası dışından şık vuruşla Kütahyasporu A.Üniversitesi karşısında 1-0 öne geçirdi.

52. dakikada hızlı gelişen Anadolu Üniversitesi atağında, Sinan Gündoğdu defansın arkasına topu gönderdi. Kütahya defansı takım halinde oksayf gerekçesi ile durunca, Sinan Bozkır kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Sinan’ın plase şutu filelere gitti. 1-1

60. dakikada Anadolu Üniversitesi bu dakikada ikinci gole çok yaklaştı. Doğukan’ın ara pası ile kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Oktay ‘ın plase şutunu kaleci Mert parmaklarının ucu ile kornere çeldi.

67. dakikada Kütahya atağında sağ kanattan Osman ceza sahası içine ortaladı. Kaleci Hamza ile karşı karşıya kalan Burak kafayı vurdu. Top Hamza dan geri geldi. Burak bu kez ayak ile sert vurdu.Top altı pas içinden üstten auta gitti.

70. dakikada Anadolu Üniverrsitesi, Kütahyaspor karşısında 2-1 öne geçti. Anadaolu Üniversitesi atağında ceza sahası dışında topla buluşan Doğukan topu doksan tabir edilen yere gönderdi. Top kaleci Mert’in bakışları arasında filelere gitti.1-2

72. dakikada şampiyonluk için bütün hatları ile A.Üniversitesi kalesine yüklenen Kütahyaspor kalesinde önemli açıklar vermeye başladı. Üniversite kontra atağında bir anda kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Sinan Bozkır topu plase ile Mert’in sağından filelere gönderdi: 1-3

85. dakikada orta sahada topla buluşan Ali Temizkan topu 35 metre sürerek kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Ali’nin plase şutu direkten geri geldi. Karşılaşma, Adanadolu Üniversitesispor’un 3-1’lik üstünlüğü ile sona erdi. (MS-EFE)