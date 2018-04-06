Kütahya’nın Ağaçköy Mahallesi’nde şehitlerimiz için gözleme hayrı

Kütahya’nın Ağaçköy Mahallesi kadınları, şehit olan tüm güvenlik güçleri için gözleme hayrı düzenlediler.

Mahalle sakini kadınlar adına açıklama yapan Selda Ünveren, "Devletimizin ve yüce milletimizin bekası için içeride ve dışarıda kahramanca mücadele veren Türk Silahlı Kuvvetleri’nin demir bileğini Allah’ın izniyle hiç bir güç bükemez. Huzurumuz ve yarınlarımız için canlarını siper eden aziz Mehmetçiğimizin, milletimiz ile birlikte her zaman yanlarındayız. Başta Afrin şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizin hayrına, yöremize özgü haşhalı gözleme ve şibit yaparak, vatandaşlarımıza ikram ettik. Allah hayrımızı kabul eylesin inşallah" diye konuştu.(EFE)