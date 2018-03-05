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Kütahya’da uyuşturucu operasyonu

Kütahya’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen şüphelilerin...

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu

Kütahya’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen şüphelilerin...

05 Mart 2018 Pazartesi 14:31
Kütahya’da uyuşturucu operasyonu

Kütahya’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen şüphelilerin bulunduğu otomobili takibe aldı.

Kütahya-Eskişehir karayolunun 2. kilometresindeki polis kontrol noktasında durdurulan otomobilde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap ile esrar ele geçirildi. Sürücü A.Y. ile araçta bulunan H.Y, H.A. ve O.T. gözaltına alındı.Zanlılardan 3’ü emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.Adliyeye sevk edilen H.Y. (25) ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.Y.’nin aynı suçtan daha önce de kaydının bulunduğu öğrenildi. (EFE)
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