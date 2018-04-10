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Kütahya’da Güral-Özotraç yer değiştirdi

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KUTSO) yeni yönetim kurulu başkanı eczacı İsmet Özotraç oldu23 yıldır KUTSO başkanlığı yapan Nafi Güral ise, Özotraç’tan boşalan KUTSO Meclis Başkanlığına seçildi.KUTSO’dan yapılan yazılı...

Kütahya’da Güral-Özotraç yer değiştirdi

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KUTSO) yeni yönetim kurulu başkanı eczacı İsmet Özotraç oldu23 yıldır KUTSO başkanlığı yapan Nafi Güral ise, Özotraç’tan boşalan KUTSO Meclis Başkanlığına seçildi.KUTSO’dan yapılan yazılı...

10 Nisan 2018 Salı 16:50
Kütahya’da Güral-Özotraç yer değiştirdi

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KUTSO) yeni yönetim kurulu başkanı eczacı İsmet Özotraç oldu

23 yıldır KUTSO başkanlığı yapan Nafi Güral ise, Özotraç’tan boşalan KUTSO Meclis Başkanlığına seçildi.

KUTSO’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve Organ Seçimleri hakkındaki yönetmelik uyarınca, KUTSO Organ Seçimleri, yargı gözetiminde gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, meslek komiteleri ile meclis üyeleri asil ve yedek seçimi yapıldı.

Yasal sürecin ardından, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, TOBB Genel Kurul delegeleri, disiplin kurulu üyeleri seçimleri, yargı gözetiminde gerçekleştirildi.

Ayrıca, meclis başkanı ve yardımcıları, meclis katip üyeleri, meslek komitesi başkanları ve yardımcıları seçildi.

14 meslek grubunu temsilen, 84 asil, 84 yedek meslek komitesi üyesi bulunan KUTSO’da, 35 meclis üyesi, 9 yönetim kurulu üyesi, 14 meslek komitesi başkanı yeni dönemde seçilmiş oldu.

Meclis Başkanı Nafi Güral, Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç seçilirken, meclis başkanlık divanında, meclis başkan yardımcısı Ahmet Bağırgan, meclis divan üyeleri Çağlayan Payze ve Melih Aslan oldu.

Yönetim kurulu üyeliklerine ise Ahmet Yazaroğlu, Fatih Alkış, Hasan Öncel, Mustafa Aktaş, Selman Hatipoğlu, Salih Çetiner, Şule İri, Tolga Eskioğlu seçildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurul Delegeliğine, Nafi Güral, Ahmet Bağırgan, Salih Çetiner, Tolga Eskioğlu, Semra Tozaraydın, Mustafa Kızıklıoğlu, KUTSO Disiplin Kurulu Üyeliklerine, Mustafa Kıratlı, İsmet Çatık, İsmail Atilay, Ömer Ayvaz, Mehmet Akdemir, Mustafa Hüsnü Haydaroğlu seçildi.

Yeni yönetim kurulu başkanı Özotraç, KUTSO’nun meclis başkanlığı vazifesini yürütüyordu. (EFE)
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