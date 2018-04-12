Kütahya’da ’açık kapı’ uygulaması

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından vatandaşla en üst düzeyde iletişim kurulması, taleplerin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulan “Açık Kapı” projesi Vali Ahmet Hamdi Nayir tarafından basına tanıtıldı.

Valilik binası giriş katında oluşturulan Açık Kapı biriminin önünde düzenlenen tanıtım programına Vali Ahmet Hamdi Nayir ile birlikte Vali Yardımcısı Arif Yalçın, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Seyfettin Uysal katıldı.

81 ilde hayata geçirilmek üzere hazırlanan, 15 pilot ilde uygulamaya konulan Açık Kapı projesinin 13 Nisan’da hizmet vermeye başlayacağını açıklayan Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Hem yeni başlayacak olan illerimize hem de Kütahyamıza hayırlı olsun. Biz bu uygulamayı şimdi yalnızca il merkezinde başlatıyoruz, gelecekte nüfus durumuna göre belirlenen ilçelerimizi de bu kapsama almış olacağız. Görev alan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Açık Kapı uygulamasıyla vatandaşın taleplerine hızlı ve etkin çözümler bulunacağını belirten Vali Nayir, “Tek gayemiz vatandaş memnuniyeti. Bürokrasiyi azaltıp gelen kişinin işini bir yerde tamamlayabilmesi. Vatandaşlarımızın müracaatlarının vali, vali yardımcısı ve bakanlık nezdinde de kontrol ediliyor olması önemli bir gelişme. Dolayısıyla yapılan müracaatın sonuçlanıp sonuçlanmadığı, müracaata ilişkin yeterli cevap verilip verilmediği, değerlendirilip değerlendirilmediği de bir kontrol altında tutulmuş olacak” şeklinde konuştu.

Açık Kapı uygulamasından tüm vatandaşların ve yabancı kimlik numarasına sahip göçmenlerin yararlanabileceğini belirten Vali Ahmet Hamdi Nayir, müracaatların 7 iş günü içerisinde cevaplandırılacağını ve takibinin bakanlık nezdinde yapılacağını kaydetti. Açık Kapı personelinin gerekli eğitimleri aldığını ve başvuruların elektronik sistemle de yapılabileceğini kaydeden Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Buradaki gayemiz valiliğimize müracaata gelen vatandaşımızın başvurularının alınarak takibinin yapılması. Vatandaşlarımız dilerse Açık Kapı birimine dilerse de internet üzerinden müracaatlarını yapabilirler. Elektronik sistem üzerinden yapılan müracaatların sonuçları da buradan takip edilecek” diye konuştu.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, konuşmalarının ardından Açık Kapı birimi personeliyle görüşerek yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. (EFE)