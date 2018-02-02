Kütahya’da 7 şehit ailesi ile 3 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcihi töreni Kütahya İl Özel İdaresi’nde gerçekleştirildi. Törene Vali Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Bülent Tatkan, Kütahya Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Celal Yücel, İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Bilici, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Baro Başkanı Ahmet Atam, Vali Yardımcısı Arif Yalçın, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ömer Turan, MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, bazı daire müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın duasıyla devam etti.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şehit aileleri ve gazilere yönelik mesajı da okundu.

Şehit ve gazilerin künyelerinin okunmasının ardından Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdimine geçildi.

Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreninin iki kez ertelendiğini hatırlatan Vali Ahmet Hamdi Nayir, ertelenme gerekçesini şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla paylaştı. Şehitlere rahmet dileyen ve gazilere sağlıklı bir ömür temennisinde bulunan Vali Nayir, “Cumhurbaşkanlığımızdan bu övünç madalyaları ve beratları geldiğinde biz bir tarih belirlemiş, sizleri davet etmiştik. Aynı güne denk gelen bir başka şehidimiz olunca, onun da ebedi istirahatgahı olan uğurlaması aynı zamana denk gelince ertelemek durumunda kalmıştık. Daha sonra ülke genelindeki uygulamada farklı tercihler görülünce, Bakanlığımız bunu üst düzeyde bir tevcih olsun, her ilimizde de protokol katılımı ve uygulama eşitliği sağlamak için bize yeni bir emir göndereceklerini söylediler, ikinci defa ertelemek zorunda kaldık. En kıymetli varlıklarını, canlarını, vatanları, namusları, bayrakları ve ezanları için feda etmiş olan şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Aynı kararlılığı gösterip, “Biz de canımızı vermeye hazırız” diyen gazilerimize de sağlıklı bir ömür diliyorum” diye konuştu.

Vali Ahmet Hamdi Nayir’in konuşmasının ardından şehit aileleri ile gazilere madalyaları verildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Büber’in babası Ahmet Büber, Şehit Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Tetik’in babası Necmi Tetik, Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Kahraman’ın oğlu Gökalp Kahraman, Şehit Uzman Çavuş Mustafa Altınel’in babası Mehmet Altınel, Şehit Polis Memuru Elvan Özbay’ın oğlu Emirhan Özbay, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Yaşar’ın kızı Ecrin Hava Yaşar, Şehit Uzman Onbaşı Selman Çelik’in babası Süleyman Çelik, Gazi Piyade Uzman Çavuş Sinan Çelik, 15 Temmuz Gazileri Güven Çelik ile Ali Karayiğit Devlet Övünç Madalyası ve Beratını Vali Ahmet Hamdi Nayir ile diğer protokol üyelerinin elinden aldı. (EFE)