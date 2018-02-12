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Kütahya Belediyesi 10 bin Türk Bayrağı dağıttı

Kütahya Belediyesi tarafından Suriye’nin Afrin ilindeki terör örgütlerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği ’Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı.Kütahya Belediye Başkanı...

Kütahya Belediyesi 10 bin Türk Bayrağı dağıttı

Kütahya Belediyesi tarafından Suriye’nin Afrin ilindeki terör örgütlerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği ’Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı.Kütahya Belediye Başkanı...

12 Şubat 2018 Pazartesi 13:53
Kütahya Belediyesi 10 bin Türk Bayrağı dağıttı

Kütahya Belediyesi tarafından Suriye’nin Afrin ilindeki terör örgütlerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği ’Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı.

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve belediye yetkilileri tarafından Zafer Meydanı’nda esnafa işyerlerine asılması, vatandaşlara ise evlerinin balkonlarına asılması için 10 bin adet bayrak hediye edildi.

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, yaptığı açıklamada, "Kütahya’mızda hemşehrilerimizle birlikte farkındalık oluşturmak amacıyla Zafer Meydanı’nda Bayrak kampanyası düzenledik. 10 binin üzerinde Türk Bayrağını hemşehrilerimize dağıttık. Onlarda balkonlarına, pencerelerine asarak Şehrimizi kırmızı beyaza boyayacaklardır. Bizde Kütahya Belediyesi olarak tüm araçlarımızı tüm hizmet vermiş olduğumuz binalarımızı bayraklarla donattık. Gönül olarak Afrin’deki birliklerimizin yanında olduğumuzu vurgulamak istiyoruz. Türkiye’ye karşı emperyalist güçlerin Türkiye’yi boğma operasyonları var ve çevremiz maalesef ateş çemberi içerisinde bununla ilgili özellikle güneyden gelen tehditler noktasında hem PYD hem de PKKnın güneyde bir koridor oluşturma çalışmaları vardı. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu çalışmaları bozma noktasında bildiğiniz üzere Afrin Bölgesine Zeytin Dalı Operasyonunu gerçekleştiriyorlar. Biz Millet olarak inançlı bir Milletiz ve bu nokta itibariyle de dinimizin bize emir buyurduğu ’ Siz Şehitlere ölüler demeyin onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz’ ayeti kerimesi mucibince biz Şehitlerimize hiçbir zaman ölü demiyoruz, onlar diridirler buna inanıyoruz. Rabbim inşallah onları cennetiyle muamele etsin. Cennetine kavuştursun. Bizim gönlümüz dualarımız Afrin’de ki askerlerimizle, Rabbimden inşallah oradaki operasyonun başarılı bir şekilde bitmesini temenni ediyorum" dedi. (EFE)
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