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Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu: Biz de Gaziantep gibi UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’ndayız

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ilçe ve belde belediye başkanları, meclis üyeleri ve kent konseyi üyeleri, Gaziantep’i ziyaret etti.Gaziantep’in tarihi mekanlarını gezen Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve beraberindeki...

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu: Biz de Gaziantep gibi UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’ndayız

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ilçe ve belde belediye başkanları, meclis üyeleri ve kent konseyi üyeleri, Gaziantep’i ziyaret etti.Gaziantep’in tarihi mekanlarını gezen Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve beraberindeki...

15 Mart 2018 Perşembe 19:39
Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu: Biz de Gaziantep gibi UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’ndayız

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ilçe ve belde belediye başkanları, meclis üyeleri ve kent konseyi üyeleri, Gaziantep’i ziyaret etti.

Gaziantep’in tarihi mekanlarını gezen Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve beraberindeki heyet, Gaziantep’i çok beğendiklerini ve örnek aldıklarını belirtti.

Saraçoğlu, Kütahya’nın çinisi ve folklörünün, Zanaat ve Halk Sanatları alında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil edildiğini bildirdi.

Belediye Başkanı Saraçoğlu, “Gaziantep, Türkiye’nin sayılı şehirlerinden bir tanesidir. Daha önce biz defalarca Gaziantep şehrine biz gelmiştik. Gaziantep ile Bir gönül bağımızda var. Kütahya İl Belediye Başkanı olarak, ilçe belediye başkanlarımız, belde belediye başkanlarımız olarak, kent konseyi üyelerimiz ve belediye meclis üyelerimizle beraber, Gaziantep ve Kilis gezisine çıktık. Ege’nin bir kenti olarak Ege’nin bir şehri olarak o, gönül bağını oluşturma açısından bu bölgedeyiz. Buraya kadar gelmişken Gaziantep ilimizi de ziyaret etmek, Gaziantep’in tarihi ve müzelerini ziyaret ettik. Gaziantep hem sanayisi ile hem ekonomisi ile insan yapısı ile Türkiye’de örnek olan şehirlerden bir tanesidir” dedi.

"Gaziantep’i örnek alıyoruz"

Fark oluşturan şehirler ağına girmek için Gaziantep’i örnek aldıklarını belirten, “UNESCO’DA Gastronom’i konusunda yerini alan Türkiye’de ilk şehirden bir tanesidir. Bizde Kütahya olarak onun yolundan giderek zanaat ve halk sanatları dalında UNESCO’ya girdik. Bizde 2017 Ekim ayı sonunda fark oluşturan şehirler ağına girdik. Dolayısıyla böylede bir bağ oluştu. Belediye Başkanı Fatma Şahin, bize bu konuda rehberlik etmişti. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Gerçeği görüşemedik, yurt dışındaymış ama selamlarımızı ilettik ve belediyenin bu güzel tesisinde, belediye yetkilileri bizleri ağırladı. Bundan dolayı büyükşehir belediyemize çok teşekkür ediyorum. Yemek konusunda nasıl buldunuz derken, kelimelerle anlatılacak bir konu olmadığını düşünüyorum. Ganziantep’in mutfağı hakikaten çok zengin, bize anlattıkları kadarıyla 500’ün üzerinde bir yemek çeşidinin tescillenmiş. İşte bu gün iki müzeyi dolaştık, hem hamam müzesini ,hem de mutfak müzesini dolaştık. Tabi çok güzel çalışmalar olmuş, mutfağının zaten ayrı özellikleri var, onun için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.(EFE)
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