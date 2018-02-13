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Kütahya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit: Aramaların yüzde 63’ü gereksiz

Kütahya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit, gereksiz arama oranlarında 2017 yılında 2016 yılına oranla yüzde 3 azalma olduğunu ifade etti.112 Ambulans, 110 İtfaiye, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 177 Orman Yangın, 122 Afet ve Acil...

Kütahya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit: Aramaların yüzde 63’ü gereksiz

Kütahya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit, gereksiz arama oranlarında 2017 yılında 2016 yılına oranla yüzde 3 azalma olduğunu ifade etti.112 Ambulans, 110 İtfaiye, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 177 Orman Yangın, 122 Afet ve Acil...

13 Şubat 2018 Salı 12:23
Kütahya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit: Aramaların yüzde 63’ü gereksiz

Kütahya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit, gereksiz arama oranlarında 2017 yılında 2016 yılına oranla yüzde 3 azalma olduğunu ifade etti.

112 Ambulans, 110 İtfaiye, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 177 Orman Yangın, 122 Afet ve Acil Durum (AFAD), 158 Sahil Güvenlik gibi acil çağrı hizmetlerini tek numara altında toplayan Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı Vali Ahmet Nayir başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Yiğit, toplam çağrının yüzde 63’ünün gereksiz arama, cevaplanan çağrıların ise yüzde 40’ının gereksiz arama olduğunu söyledi.

Yiğit, 2016 yılında sisteme gelen 641 bin 740 çağrının 2017 yılında 647 bin 222’ye çıktığını, 2016 yılında 260 bin 285, 2017 yılında 239 bin 477 çağrının anonsta kapandığını, 2016 yılında 381 bin 455 cevaplanan çağrı sayısının 2017 yılında 407 bin 745’e ulaştığını, 2016 yılında 214 bin 940, 2017 yılında 244 bin 887 çağrının kurumlara aktarıldığını kaydetti. (EFE)
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