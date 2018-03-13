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KOSGEB destek programında Kütahya farkı

AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt’u ziyaret ederek, Kütahya destek programları ve başvuruları ile ilgili bilgi aldı.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Müsteşar Yardımcılığı...

KOSGEB destek programında Kütahya farkı

AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt’u ziyaret ederek, Kütahya destek programları ve başvuruları ile ilgili bilgi aldı.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Müsteşar Yardımcılığı...

13 Mart 2018 Salı 19:58
KOSGEB destek programında Kütahya farkı

AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt’u ziyaret ederek, Kütahya destek programları ve başvuruları ile ilgili bilgi aldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Müsteşar Yardımcılığı görevinden KOSGEB Başkanlığına atanan Uzkurt’a hayırlı olsun dileklerini ileten Nazlı, “Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü de yapmış olan Sayın Uzkurt’un KOSGEB gibi ülkemizin önemli kuruluşlarından birinde göreve gelmiş olmasından büyük mutluluk duyduk. Allah hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin” dedi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme veDestekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB’in, ülkemizdeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak için yaptığı çalışmaların halkımızda büyük bir enerji yarattığını belirten Nazlı, “Bu enerjinin Kütahyamızaolumlu etkilerini yatırım oranları ve istihdamlara bakınca daha net görüyoruz” diye konuştu.

Ülkemizin ekonomik anlamda hareketlenebilmesi ve ticaretin canlanabilmesi için girişimcilere, esnaflara ve KOBİ’lere sürekli olarak finansal kredi ve hibe desteklerinin verilmesi konusunda politikalar yürüttüklerini dile getiren Nazlı, “Hükümetimiz üretim odaklı olarak çalışan herkese bir şekilde destek ve hibeler veriyor. Kütahya’ya verilen 6,5 milyon TL yatırım desteğinin yüzde 60’nı KOSGEB destekliyor. Ve Başkanımız Sayın Uzkurt’un bize açıkladığı rakamlar Kütahyamızındestek alan iller içerisinde ilk sıralara geçtiğini gösteriyor. İlimizdeki genç nüfusun inovasyona açık olması umut verici” şeklinde konuştu.

Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, Kütahya il ve İiçelerindeki KOBİ’lere ve girişimcilere destek hizmetlerinin verilmesi için 2007 yılında kurulan KOSGEB Kütahya Müdürlüğü’nün daha verimli çalışması için verdiği desteklerden ötürü Başkan Uzkurt’a teşekkür ederek, kendisini Kütahya’ya davet etti. (EFE)
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