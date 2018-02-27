Kent Konseyi’nden dua etkinliğine davet

Kütahya Kent Konseyi Başkanı Zekeriya Dağcı, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş’ı ziyaret ederek, Afrin’deki Mehmetçikler için 4 Mart Pazar günü gerçekleştirecekleri dua etkinliğine davet etti.

Ziyarette konuşan Başkan Ali Çetinbaş, yeni seçilen Kent Konseyi Başkanı Dağcı ve yürütme kurulu üyelerini ile grupların tüm başkanlarına başarılar diledi.

Çetinbaş, Kent Konseyi’nin ilk faaliyeti olan dua etkinliğine katılacağını dile getirdi.

Kent Konseyi Başkanı Zekeriya Dağcı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için toplu olarak dua edeceklerini ve bu etkinliğe tüm Kütahyalılar’ın davetli olduğunu ifade etti.

Ziyarete, Kent Konseyi’nin yönetim kurulu üyeleri ile konseyin grup başkanları katıldı. (EFE)