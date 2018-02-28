Kent Konseyi’nden CHP VE MHP’ye davet

Kütahya Kent Konseyi Başkanı Zekeriya Dağcı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım’ı ayrı ayrı ziyaret ederek, Afrin’deki Mehmetçikler için 4 Mart Pazar günü gerçekleştirecekleri dua etkinliğine davet etti.

Kent Konseyi Başkanı Zekeriya Dağcı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için Ulu Camii’nde sabah namazına müteakip toplu olarak dua edeceklerini ve bu etkinliğe tüm Kütahyalılar’ın davetli olduğunu ifade etti.

Ziyaretlere, Kent Konseyi’nin grup başkanları da katıldı. (EFE)