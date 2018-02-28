Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118951
ALTIN
161.193
DOLAR
3.8020
STERLİN
5.2413
EURO
4.6403

Kent Konseyi’nden CHP VE MHP’ye davet

Kütahya Kent Konseyi Başkanı Zekeriya Dağcı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım’ı ayrı ayrı ziyaret ederek, Afrin’deki Mehmetçikler...

Kent Konseyi’nden CHP VE MHP’ye davet

Kütahya Kent Konseyi Başkanı Zekeriya Dağcı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım’ı ayrı ayrı ziyaret ederek, Afrin’deki Mehmetçikler...

28 Şubat 2018 Çarşamba 16:49
Kent Konseyi’nden CHP VE MHP’ye davet

Kütahya Kent Konseyi Başkanı Zekeriya Dağcı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım’ı ayrı ayrı ziyaret ederek, Afrin’deki Mehmetçikler için 4 Mart Pazar günü gerçekleştirecekleri dua etkinliğine davet etti.

Kent Konseyi Başkanı Zekeriya Dağcı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için Ulu Camii’nde sabah namazına müteakip toplu olarak dua edeceklerini ve bu etkinliğe tüm Kütahyalılar’ın davetli olduğunu ifade etti.

Ziyaretlere, Kent Konseyi’nin grup başkanları da katıldı. (EFE)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kent Konseyi’nden dua etkinliğine davet
Kent Konseyi’nden dua etkinliğine davet
Öğrencilerden askere moral ziyareti
Öğrencilerden askere moral ziyareti
Başkan Saraçoğlu, Kent Konseyi’nin başkan ve üyeleriyle bir araya geldi
Başkan Saraçoğlu, Kent Konseyi’nin başkan ve üyeleriyle bir araya geldi

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim