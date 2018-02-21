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Kamil Saraçoğlu, oda başkanlarıyla bir araya geldi

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, kentteki bazı oda başkanlarıyla bir araya gelerek, bilgi alış verişinde bulundu.Kütahya Esnaf Odaları Birlik Başkanı İbrahim Yiğit, Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bekir Durmuş, Tuhafiyeciler...

Kamil Saraçoğlu, oda başkanlarıyla bir araya geldi

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, kentteki bazı oda başkanlarıyla bir araya gelerek, bilgi alış verişinde bulundu.Kütahya Esnaf Odaları Birlik Başkanı İbrahim Yiğit, Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bekir Durmuş, Tuhafiyeciler...

21 Şubat 2018 Çarşamba 13:00
Kamil Saraçoğlu, oda başkanlarıyla bir araya geldi

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, kentteki bazı oda başkanlarıyla bir araya gelerek, bilgi alış verişinde bulundu.

Kütahya Esnaf Odaları Birlik Başkanı İbrahim Yiğit, Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bekir Durmuş, Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanı Hakan Dayanç, İşportacılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet İkiz Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’nu makamında ziyaret ettiler.

Saraçoğlu, bir süre önce Olağan Genel Kurulu ile başkanlığa yeniden seçilen Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bekir Durmuş, Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanı Hakan Dayanç ve İşportacılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet İkiz’i tebrik ederek, başarılar diledi. (EFE)
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