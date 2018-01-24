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İmkansızlıklar içerisinde hayvancılık yaparak geçimini sağlıyor

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Perihan Yavuz isimli bayan, 15 yıldır elektriksizlik ve susuzluk gibi imkansızlıklar içerisinde hayvancılık yaparak geçimini sağlamaya çalışıyor.15 yıl önce ilçe merkezinde bulunan evinin o zamanki belediye...

İmkansızlıklar içerisinde hayvancılık yaparak geçimini sağlıyor

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Perihan Yavuz isimli bayan, 15 yıldır elektriksizlik ve susuzluk gibi imkansızlıklar içerisinde hayvancılık yaparak geçimini sağlamaya çalışıyor.15 yıl önce ilçe merkezinde bulunan evinin o zamanki belediye...

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:38
İmkansızlıklar içerisinde hayvancılık yaparak geçimini sağlıyor

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Perihan Yavuz isimli bayan, 15 yıldır elektriksizlik ve susuzluk gibi imkansızlıklar içerisinde hayvancılık yaparak geçimini sağlamaya çalışıyor.

15 yıl önce ilçe merkezinde bulunan evinin o zamanki belediye yönetimi tarafından yıkıldığını belirten 54 yaşındaki Perihan Yavuz, ’’Yıkılan evimin yerine bana şuan hayvancılık yaptığım yeri verdiler. Ben dişimden tırnağımdan arttırdığım para ile burayı kendi imkanlarımla yaptım. Daha sonra yıkılıp benden alınan yerin yerine tapumu istedim vermediler. Tapum olmadığı için elektrik ve su bağlatamıyorum. Şuan hayvancılık yaptığım yerime 50 metre mesafeden elektrik hattı geçmesine rağmen tapu olmadığı için elektrik kullanamıyorum. Eşim vefat etti. Kendi ayaklarımın üstünde durmaya çalışıyorum. 16 koyun, 2 büyükbaş hayvanım ve 50 tavuğum var. Ben kimseden yardım dilenmiyorum. Hayat mücadelemi bıkmadan yaparım. Ama devletim benim bu mağduriyetimi gidersin istiyorum. 4 tane ineğim vardı. Elektrik olmadığı için satmak zorunda kaldım. Süt sağıp, peynir yapıp satarak geçim sağlıyordum, ama elim kolum bağlı kalınca mecburen sattım" diye konuştu.

’’Kendi ayaklarımın üstünde durmak istemem suç mu?"

15 yıldır elektrik, su ve tapu almak için uğraştığını belirten Yavuz, ’’Kendi ayakları üstünde durmasını bilen hayat mücadelesini seven biriyim. Yetkililerden istediğim, devletimizin çiftçilere sağladığı teşviklerden benimde yararlanmam elektrik ve su sorunumun bir an evvel halledilmesidir. Kaymakam bey geldi durumumu gördü. Arazimin hazine arazisi olduğunu söylediler. Madem hazine arazisi neden benim daha önce ilçe merkezinde bulunan tapulu yerimi alıp burayı verdiler. Neden benim elimde, ölen kocamdan kalan birikimimi buraya kullandırdılar.Çocuklarıma burada imkansızlıklar içinde yaptığım hayvancılıkla bakmaya çalışıyorum. Ben okumadım. Okuma yazma bilmiyorum. Bildiğim tek bir gerçek var; kendi imkanlarımla çocukluğumdan beri bildiğim iş olan hayvancılığı yapabilmek. Tüm devlet yetkililerinden isteğim benim tapu, elektrik ve su sorunumu çözmeleri’’ diye konuştu.(YD-EFE)
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