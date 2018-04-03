Hisarcık’ta zirai ilaç kutuları tehlike saçıyor

Kütahya’nın ilçesinde sulama kanalına zehirli madde içeren zirai ilaç kutuları atılması tepki çekiyor.

Hisarcık-Emet karayolu Ova mevkii Gönül Çeşmesi yanından geçen sulama kanalı çiftçilerin özellikle buğday ilaçlama sonrası attıkları zehirli madde içeren zirai ilaç kutularıyla doldu. Atıkların dibinde kalan zehirli ilaç kalıntıları kanal suyuna karışırken, hemen yanı başındaki çeşme suyuna karışıp karışmadığı ise merak ediliyor.

İlaç kutulularından gelen ağır kokunun çeşmeye su içmeye gelenleri de rahatsız ettiğini söyleyen vatandaşlar,”Çiftçiler tarafından kullanılan zirai ilaçların boş kutularının sulama kanalına atılması ve günlerdir bu atıkların alınmaması tam bir sorumsuzluk örneğidir. Bu durumda vatandaşlar zehirli atık tehlikesi ile karşı karşıyadır. Ayrıca kanal suyunun Kocaçay’a karıştığını da hesap edecek olursak çayda yaşayan balıklar içinde tehlike arz etmektedir” dediler.(MA-EFE)