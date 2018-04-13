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Hisarcıkta esrarengiz çukur

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Hamam köyünde bir arazide oluşan ve içinde su bulunan 5 metre derinliğindeki esrarengiz çukur ilgi odağı oldu.Sıcak su kaynaklarının yoğun olduğu Hamam köyü Mezar mevkiinde 5 metre derinliğindeki çukurun...

Hisarcıkta esrarengiz çukur

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Hamam köyünde bir arazide oluşan ve içinde su bulunan 5 metre derinliğindeki esrarengiz çukur ilgi odağı oldu.Sıcak su kaynaklarının yoğun olduğu Hamam köyü Mezar mevkiinde 5 metre derinliğindeki çukurun...

13 Nisan 2018 Cuma 11:53
Hisarcıkta esrarengiz çukur

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Hamam köyünde bir arazide oluşan ve içinde su bulunan 5 metre derinliğindeki esrarengiz çukur ilgi odağı oldu.

Sıcak su kaynaklarının yoğun olduğu Hamam köyü Mezar mevkiinde 5 metre derinliğindeki çukurun aniden ortaya çıktığını söyleyen arazi sahibi İsmail Öztürk(50),”Çocukluğumda çukurun oluştuğu kayalık alanda var olan su daha sonra kaybolmuştu. Birkaç gün önce gezi amacıyla arazime geldiğimde gördüğüm yaklaşık 5 metre derinliğinde, 4 metre çapında içi su dolu çukur beni çok şaşırttı. İçine girip bakmaya korktum. Çukur yeraltındaki suyun yüzeye çıkması sonucu oluşmuş olabilir. Köyden çukuru merak edip görmeye gelenler oluyor” dedi.(MA-EFE)
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