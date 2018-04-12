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Hisarcık’ta ‘Benim Güzel Pabuçlarım’ konulu tiyatro

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Belediyenin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Kütahya Belediyesi Şehir Tiyatrosu Topluluğunca ’Benim Güzel Pabuçlarım’ isimli tek perdelik çocuk oyununu sahnelendi.Kütahya Belediyesi Şehir Tiyatro...

Hisarcık’ta ‘Benim Güzel Pabuçlarım’ konulu tiyatro

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Belediyenin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Kütahya Belediyesi Şehir Tiyatrosu Topluluğunca ’Benim Güzel Pabuçlarım’ isimli tek perdelik çocuk oyununu sahnelendi.Kütahya Belediyesi Şehir Tiyatro...

12 Nisan 2018 Perşembe 11:16
Hisarcık’ta ‘Benim Güzel Pabuçlarım’ konulu tiyatro

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Belediyenin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Kütahya Belediyesi Şehir Tiyatrosu Topluluğunca ’Benim Güzel Pabuçlarım’ isimli tek perdelik çocuk oyununu sahnelendi.

Kütahya Belediyesi Şehir Tiyatro Topluluğu Dersu Yavuz Altun’un yazdığı, Özlem Gönül, Burak Cırcır, Uğur Eker, Burak Avcı, Asiye Doğan ve Ferhat Aymaz’ın rol aldığı, Yönetmen Kürşat Karaman’ın sahneye koyduğu “Benim Güzel Pabuçlarım” isimli 40 dakika süreli çocuk oyununu Belediye Düğün Salonunda iki seans halinde ücretsiz olarak öğrencilerle buluşturdu.

Oyunda; Günün birinde sirke bir robot palyaço gelmesi ve sevimli palyaçonun sirkten kovulması, parası olmadığı için çok sevdiği pabuçlarının da elinden alınmasının ardından palyaçonun pabuçlarını geri almak için iş aramaya başlaması ve sonrasında gelişen olaylar anlatıldı.

Tek perdelik çocuk oyununu ilçe ve köylerinde eğitim gören okul öncesi, 1.2.3.4 ve 5. Sınıflardan yaklaşık 650 öğrenci ile birlikte Kaymakam Tuncay Karataş, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci de izledi.

İlçede tiyatro etkinliği düzenlenmesine katkılarından dolayı Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’na teşekkür eden Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,”Okullarımızda eğitim gören öğrencileri tiyatro sanatı ile tanıştırmak ve sevdirmek amacıyla Kütahya Belediyesi Şehir Tiyatrosu Topluluğunun ilçemizde sergilediği “Benim Güzel Pabuçlarım” isimli tiyatro oyunu çocuklarımız tarafından büyük beğeni ile izlenmiştir. Çocuklarımıza erken yaşlarda tiyatro sevgisini aşılamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocuklarımız tiyatro sevgisinden yoksun büyüdükleri zaman sanal aleme dalıyorlar” diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan, öğrencilere tiyatro izleme fırsatı sunan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan’a ve Kütahya Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularına teşekkür etti.(MA-EFE)
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