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Hisarcık Milli Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR arasında protokol

Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR Tavşanlı Hizmet Merkezi Müdürlüğü arasında Mesleki Eğitim Kursları uygulanması kapsamında “Yatak Odası Tekstili Hazırlama” kursunun açılmasına imkan sağlayan İş Protokolü imzalandı.Yatak...

Hisarcık Milli Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR arasında protokol

Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR Tavşanlı Hizmet Merkezi Müdürlüğü arasında Mesleki Eğitim Kursları uygulanması kapsamında “Yatak Odası Tekstili Hazırlama” kursunun açılmasına imkan sağlayan İş Protokolü imzalandı.Yatak...

13 Şubat 2018 Salı 12:32
Hisarcık Milli Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR arasında protokol

Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR Tavşanlı Hizmet Merkezi Müdürlüğü arasında Mesleki Eğitim Kursları uygulanması kapsamında “Yatak Odası Tekstili Hazırlama” kursunun açılmasına imkan sağlayan İş Protokolü imzalandı.

Yatak Odası Tekstili Hazırlama” kursunun açılmasına olanak sağlayacak İş Protokolü İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ve İŞKUR Tavşanlı Hizmet Merkezi Müdürü Muhterem Aksoy tarafından imzalandı.

Hisarcık Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, 26 Şubat- 15 Mayıs tarihleri arasında açılması planlanan toplam 440 saat süreli “Yatak Odası Tekstili Hazırlama” kursuna 25 kursiyerin katılacağını, kursa katılacak olan kursiyer seçmelerinin 19 Şubat Pazartesi günü yapılacağını söyledi. (MA-EFE)
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