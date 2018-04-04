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Gediz’de Safahat’ı Okuma ve Anlama Yarışması’nın ön elemesi yapıldı

Gediz Belediyesinin kültür etkinlikleri kapsamında düzenlediği Safahat’ı Okuma ve Anlama Yarışması ön elemesi gerçekleşti.Kültür Merkezinde 4 farklı yaş kategorisinde düzenlenen ön elemelerde her kategori için üç finalist belirlendi....

Gediz’de Safahat’ı Okuma ve Anlama Yarışması’nın ön elemesi yapıldı

Gediz Belediyesinin kültür etkinlikleri kapsamında düzenlediği Safahat’ı Okuma ve Anlama Yarışması ön elemesi gerçekleşti.Kültür Merkezinde 4 farklı yaş kategorisinde düzenlenen ön elemelerde her kategori için üç finalist belirlendi....

04 Nisan 2018 Çarşamba 21:51
Gediz’de Safahat’ı Okuma ve Anlama Yarışması’nın ön elemesi yapıldı

Gediz Belediyesinin kültür etkinlikleri kapsamında düzenlediği Safahat’ı Okuma ve Anlama Yarışması ön elemesi gerçekleşti.

Kültür Merkezinde 4 farklı yaş kategorisinde düzenlenen ön elemelerde her kategori için üç finalist belirlendi. Finalistler, 05 Nisan 2018 Perşembe günü saat 20.00 da Kültür merkezinde dereceye girmek için yarışacaklar. Final gecesinde yarışmacılara aynı gün hediye takdimi yapılacak.

Yarışmanın 5-10 yaş kategorisinde; Kurtuluş İlkokulu’ndan Ahmet Esat Kara, Gazi İlkokulu’ndan Ravza Güzelyurt, Kurtuluş İlkokulu’ndan Esma Sena Alsancak, 11-15 yaş kategorisinde; Mehmetçik Ortaokulu’ndan Fatmanur Özdemir, Fatih Ortaokulu’ndan Ceyda Özkan, 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu’ndan Emine Sena Demiray, 16-20 yaş kategorisinde; Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Rukiye Sena Akel, Evliya Çelebi Anadolu Lisesi’nden Sedef Demircan, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Yağmur Kıraç, 21 yaş üzeri kategorisinde; Murat Soylu, Emine Keçeci, Bayram Akarsu finale kalan yarışmacılar oldu.(EFE)
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